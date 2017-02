Que nadie rompa la ilusión

La 25ª jornada de LaLiga 1|2|3 queda tachada del calendario con la desagradable sensación de que al Cádiz le escamotearon al menos punto en el Coliseum Alfonso Pérez. Esa es la cruda realidad. No era un partido cualquiera entre dos rivales directos en la parte de arriba de la clasificación y en una cita de relevancia, con todo lo que había en juego, el equipo grande, el Getafe, se vio favorecido por decisiones del árbitro que perjudicaron al más pequeño, el Cádiz, con la mitad de presupuesto que su adversario. El único que rompió la igualdad fue el colegiado, triste protagonista.

El canario Juan Luis Pulido Santana anuló un gol legal de Alfredo Ortuño en la recta final del partido que de haber subido al marcador hubiese supuesto el 2-3 quién sabe si definitivo en el minuto 86. La jugada no ofrece dudas. El delantero está en línea con un defensa en el momento que Álvaro García golpea el balón. El murciano remató en posición correcta pero el auxiliar de banda levantó el banderín en un error clamoroso que alteró el resultado. El fallo fue determinante en el tramo definitivo y el beneficiado fue el Getafe, que además se encontró con un penalti en el minuto 93 que despierta dudas. Pero las dudas se resolvieron siempre a favor de los madrileños, que tanto se habían quejado y sólo pudieron vencer a los amarillos con la colaboración directa del juez de la contienda.

Tanto esfuerzo para nada. Los gaditanos se levantaron dos veces para igualar hasta que el silbato acabó con sus aspiraciones de puntuar. Acumularon méritos sobrados para al menos amarrar un empate después de jugar sin complejos. Dolor en la derrota pero la cabeza bien alta que otros no podrán levantar por el daño causado. ¿Habrá sanción para los causantes del perjuicio?

El Cádiz está pagando la novatada de su vuelta a la categoría de plata después de seis temporadas en Segunda División B. No porque no lo esté haciendo bien. Todo lo contrario. Se ha ido ganando el respeto de sus rivales en el terreno de juego gracias a su excelente rendimiento, pero ese respeto que le guardan los equipos no se lo tienen los árbitros. Qué fácil es anularle un gol al Cádiz. Qué fácil es pitarle un penalti en contra -lleva cinco lanzados a su portería- y qué difícil que se lo señalen a favor. Sólo uno que data del segundo capítulo liguero, contra el Mallorca a finales de agosto de 2016.

Una historia que se repite muchas veces

El conjunto gaditano no va a tener ningún problema -salvo hundimiento- para certificar la permanencia porque no se mueve de la tercera plaza pese a perder en el campo del Getafe. Lo que sí va a tener muy complicado es disponer de opciones reales de pelear por el ascenso porque, llegado el caso, se encuentra con el obstáculo de los arbitrajes adversos. Si en cualquier jornada de un fin de semana cualquiera es laminado por los colegiados, es fácil imaginar que sucedería en una ronda de la promoción entre el tercero y el sexto. La gesta sería doble porque debería superar al rival y al árbitro de turno. Misión casi imposible.

Pero que nadie ose romper la ilusión. Cuanta mayor sea la injusticia, mayor será la fuerza para remontar el vuelo. Es una cuestión de dignidad, de que nadie se ría del cadismo. El equipo tiene la oportunidad de transformar la injusticia en energía para afrontar los siguientes compromisos. Se desconoce a quién no le interesa que el Cádiz pueda intentar hacer algo grande.

Uno de los méritos de los amarillos es andar metido en la pomada aunque tenga que soportar el lastre de las polémicas decisiones de los trencillas. Ya la cosa viene de largo. Ya en la primera jornada un gol anulado a Álvaro García por supuesto fuera de juego impidió la victoria del Cádiz en Almería. En la tercera padeció el episodio más lamentable con aquella humillación del colegiado Ais Reig en Miranda de Ebro, cuando se inventó la expulsión de Santamaría y pitó un penalti más que dudoso con el que Mirandés inició la remontada de aquel 0-2 que terminó en 3-2. En la quinta, otro gol anulado, a Güiza, fulminó las opciones de los gaditanos en Reus, donde cayeron 1-0 en un duelo que debió acabar en tablas. La derrota en Vallecas (3-0) fue inapelable aunque con un penalti dudoso. Frente al Huesca, de nuevo Ais Reig cargó contra el Cádiz con un penalti que sólo existió en su mente pero que no evitó el triunfo de los amarillos gracias a que Alberto Cifuentes detuvo la pena máxima. En Córdoba, otro penalti inventado en contra del Cádiz puso el partido cuesta arriba que los hombres de Cervera supieron sacar adelante con una reacción espectacular (1-3). En el inicio de 2017 la situación no sólo no cambia sino que va a peor. El Cádiz apeló a la heroica para vencer al Almería tras sufrir la rigurosa expulsión de Sankaré. Ante el Mirandés, el árbitro no señaló un clarísimo penalti cometido sobre Brian con el marcador con 1-1 y puso en peligro el triunfo que después selló Ortuño. Y el pasado sábado, en Getafe, el final es ya más que conocido.

Valentía frente a uno de los favoritos

Al margen del grave perjuicio que Pulido Santana causó al Cádiz en territorio madrileño, el partido dejó como lectura positiva que el equipo amarillo plantó cara a todo un Getafe, considerado como uno de los candidatos al ascenso. Los de Cervera compitieron con valentía, tutearon a su oponente y una vez más demostraron que están capacitados para presentar batalla en todos los frentes. Hicieron dos goles fuera de casa, los dos en acciones a balón parado, y dispusieron de un par de ocasiones muy claras, una de ellas de Salvi. El sanluqueño, que antes el Mirandés había fallado a puerta vacía a un metro de la portería -mandó el esférico al larguero-, tampoco resolvió con acierto el mano a mano con el cancerbero del Getafe. Quizás le venga bien ensayar más todavía los remates entre semana.

Los gaditanos mostraron actitud y aptitud para reaccionar cada vez que el Getafe marcó. No se amilanaron, siempre fueron a por más en un ejemplo de ambición. La balanza se inclinó esta vez hacia el otro lado pero el Cádiz dio la cara en todo momento y se marchó con la cabeza bien alta consciente de que, con un arbitraje normal, se hubiese llevado un punto como mínimo. No siempre se puede obtener un resultado positivo.demasiados errores en las tareas defensivas

La actuación del trencilla destrozó la ilusión del Cádiz pero mal haría en el equipo amarillo en echar todo el peso de la derrota sobre Pulido Santana, que no fue el único que se equivocó. Y es que si de algo pecó el inquilino del Ramón de Carranza es de inseguridad defensiva. Los tres goles del Getafe llegaron acompañados de fallos que deben servir de aprendizaje. El primero, tras un inoportuno resbalón de Sankaré, al que le pasó el cuero por debajo de las piernas que Jorge Molina recogió solo dentro del área para fusilar a Cifuentes. El segundo fue un bello tanto de Emi Buendía, que contó con la pasividad de Salvi y José Mari. Los dos podían haber hecho algo más para tratar de frenar la internada del argentino, que después definió a la perfección. En el tercero, el del penalti en el minuto 93, la zaga cadista se quedó dormida, no consiguió despejar a tiempo y al dejar el balón suelto dentro del área facilitó la decisiva acción que el árbitro castigó con la pena máxima transformada por Jorge Molina.

Demasiados fallos que dificultan la captura de puntos. Los errores se pagan caros en una categoría dominada por la extrema igualdad y el Cádiz debe tomar buena nota para no volver a hacer regalos. El Getafe supo aprovechar las concesiones de los gaditanos.