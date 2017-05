Iván Malón fue el último fichaje del pasado mercado de invierno para dotar de equilibrio un lateral derecho en el que se había quedado solo Javier Carpio. El valenciano dejaba atrás el fútbol griego para regresar a España y formar parte de un proyecto serio como el del equipo amarillo. Malón es posiblemente el futbolista que en mayor desventaja se ha sentido sobre el resto al disponer de menos tiempo que ninguno para adaptarse a su nuevo destino. A partir de ahí sale a relucir la profesionalidad y el oficio de un veterano curtido en mil batallas.

El zaguero cadista no se arruga es valiente, sabe lo que quieren tanto él como sus compañeros y apuesta a ganador cuando mira a las opciones de ascenso. En el transcurso del programa Libre Directo, en el que estuvo presente como invitado Diario de Cádiz y que dirige y presenta Nacho Limón en Onda Cádiz Radio, Malón puso sobre la mesa con descaro la intención del equipo y lo que entiende que pasa por la cabeza de los rivales. "No creo que nadie quiera enfrentarse al Cádiz en play-off. Somos favoritos, al igual que el Getafe". Unas palabras que sacan a relucir la ambición y la fe que existen entre los integrantes de la plantilla cadista.

Iván Malón viene jugando en las dos últimas jornadas como consecuencia de la lesión de su competidor, Carpio, pero sabe, y no lo oculta, que hasta el momento le ha tocado vivir a la sombra de su compañero, fijo para el entrenador: "Estoy contento y trato de aportar cosas desde dentro. Cuando llegas a un equipo en febrero hay detrás muchos meses de trabajo y es difícil entrar. Ya lo dije desde el primer día, que mi idea era ayudar y es lo que estoy haciendo", aclara.

Muestra máxima admiración por los compañeros. "El vestuario me sorprende. Es una pasada estar con esos jugadores y me parece una maravilla jugar en un estadio como el Carranza. Dentro del vestuario no creo que alguien me haya sorprendido. Es verdad que Alberto (Cifuentes) está que se sale porque se encuentra a un nivel altísimo. Yo le digo que está viviendo una segunda juventud. Álvaro (García) es diferente, de otra categoría, y Ortuño tiene un don de cara al gol", explicaba el defensor del conjunto gaditano.

Iván no se inquieta por la cantidad de empates que está cosechando el equipo en las últimas semanas de competición. "Hay veces que la pelota no quiere entrar y lo cierto es que si no ganas, al menos es bueno no perder. Estamos muy seguros de nuestro trabajo porque sabemos hacia dónde queremos ir. Hay que tener presente que a nadie le resulta fácil este tramo final; ya vimos como el Oviedo perdió en casa y la derrota del Getafe. Es difícil cerrar los partidos".

El lateral procedente del Veria griego no tiene prioridad a la hora de preferir a un adversario de la zona alta o la baja. "No se sabe a qué tipo de equipo es mejor enfrentarse. Si el Cádiz está bien, da igual el rival. Lo que debemos hacer es no parar de trabajar y, como digo siempre, miedo a nada", apostillaba.

Entiende que pase lo que pase de aquí al 30 de junio hay que valorar en su merecida medida lo que ha hecho el Cádiz. "La temporada para nada va a ser decepcionante. La que está haciendo es un temporadón. Esto es bonito para que todos lo disfruten, y que sepa la gente que vamos a dar la cara hasta el final sabiendo que la línea que llevamos es buena". Y se atreve a dar lo que considera clave: "Encajar pocos goles. A estas alturas ir a lo loco al ataque no vale porque no debemos cambiar nuestra forma de jugar. Hay que cometer los menores errores posibles".

A falta de cuatro jornadas para que concluya la fase regular, Iván Malón ve todo "muy apretado" y piensa que no hay motivos para pensar que hay enemigos ya descolgados. "Al Oviedo no hay que descartarlo. Ha tenido un bache pero tiene cualidades para estar arriba. Lo importante -añade- es que nos hemos ganado el respeto de los demás. No creo que nadie quiera enfrentarse al Cádiz en play-off. Somos favoritos, al igual que el Getafe", pronostica con atrevimiento.

Su análisis de la categoría de plata le llevó a decir a los micrófonos de Onda Cádiz Radio lo siguiente: "La Segunda es muy apretada. De equipos como Mallorca o Almería nadie hubiera dicho que iban a estar abajo; ni del Cádiz se esperaba que estuviera tan arriba. El Valladolid -rival cadista en la última jornada- es otro histórico que está arriba y que tiene una plantilla compensada. Lo que hagan los demás está ahí, pero lo importante somos nosotros", aunque hace un matiz de esa visita al José Zorrilla: "Lo ideal sería llegar a Valladolid con los deberes hechos; a ver cómo se dan estas jornadas. De momento este próximo partido es una final después de tantos empates porque debemos sumar los tres puntos".

Cuando se le cuestionó por el papel decisivo de Álvaro Cervera, señaló que "el míster es un entrenador peculiar; lee muy bien los partidos porque hace una lectura perfecta y acierta en un noventa por ciento lo que nos vamos a encontrar". "Intenta maximizar nuestras virtudes". Todo ello en una plantilla que, según dijo ayer, "está formada por gente que tiene hambre y que quieren jugar en Primera División". "Es el secreto de este Cádiz".

El final, para su competidor, Carpio. "Le conozco hace muchos años por haberme enfrentado a él. Tiene mucha experiencia y es un compañero excelente. Quizás si hubiéramos estado los dos desde el principio de Liga hubiera sido diferente. O no. Nunca se sabe".