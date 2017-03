Que nadie empañe la fiesta del fútbol

Nada se parece el encuentro de la primera vuelta disputado con absoluta normalidad en el estadio Ramón de Carranza con el de hoy. En el santuario cadista, el 25 de septiembre de 2016, hubo tranquilidad la semana previa al duelo y sobre el césped el conjunto asturiano ganó de manera justa. Todo normal. Cinco meses después, el partido que hoy disputan ovetenses y gaditanos llega rodeado de una polémica avivada durante la semana por el cruce de comunicados entre los dos clubes. El ambiente empezó a enrarecerse desde que a principios de semana un grupo de aficionados carbayones reclamó a su club que rompiese relaciones con la entidad cadista por aquellos 155 seguidores del equipo norteño a los que se les impidió el acceso al Ramón de Carranza en el partido de vuelta de la eliminatoria por el ascenso. Han pasado cerca de dos años de aquel episodio pero hay quien en la capital asturiana no perdonan aquel episodio.

Después llegó un comunicado del Cádiz y otro muy duro de réplica del Oviedo. Ese cruce no ha hecho sino enturbiar el ambiente y pese a ello no faltarán a la cita aficionados del conjunto cadista, aunque menos de los que hubiesen acudido en condiciones normales. No han sido pocos los seguidores del Cádiz que tenían idea de ir a animar a los suyos pero han desistido para evitar males mayores, sobre todo después de que el Oviedo afirmara en su comunicado que no tiene constancia de altercados en los aledaños del Carlos Tartiere en el partido de la fase de ascenso disputado el 24 de mayo de 2015. Quizás no se acuerde el club asturiano, pero ese día un nutrido grupo de aficionados cadistas convivía en armonía con seguidores oviedistas hasta fue fue atacado por ultras del cuadro carbayón que ni mucho menos representa a una gran afición como es la del Oviedo. Pero la realidad es que seguidores cadistas sí sufrieron agresiones aunque el club asturiano diga que las desconoce. Pese a que las agresiones fueron una realidad, el Oviedo mira hacia otro lado, se niega a reconocer lo que sucedió aquel día y no tuvo ni tiene el más mínimo gesto con las personas atacadas. Ni una palabra de condena de aquel capítulo violento. Los violentos -un minúsculo grano de arena comparado con deportiva afición oviedista- camparon a sus anchas y el Oviedo dice que no se enteró.

Pese a todo, el Cádiz no caminará solo en el Carlos Tartiere. Habrá seguidores del equipo amarillo en las gradas, entre ellos miembros de la peña Pulpo amarillo, con sede en Ferrol. Irán partido aunque reconocen que no se dan las circunstancias idóneas.

La peña señala que "hace meses que esperábamos con ilusión este desplazamiento, ya que la peña no ha llegado aún a su primer aniversario y es de los pocos partidos que nos pilla cerca. Lo acontecido recientemente, recordando sucesos pasados, nada agradables para nadie, han avivado una rivalidad nada deportiva, creando un mal ambiente entre aficionados, cuando este partido debería ser una fiesta para los dos equipos. Viendo el ambiente nada bueno que se respira, nos planteamos no asistir, queríamos vivir la fiesta del fútbol entre amigos y familiares, no pasar un mal día, pero nos parece injusto tanto para nosotros, los jugadores, aficiones y el fútbol en general que por motivos pasados que no nos incumben, esto ocurra".

Pulpo Amarillo pide a todos los aficionados cadistas y oviedistas que "hoy se viva la fiesta del fútbol por todo lo alto y volvamos a cantar juntos: ¡Volveremos a Primera, volveremos otra vez!"