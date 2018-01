Dos mundos paralelos

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, ve a día de hoy al Cádiz tan aspirante al ascenso como a su propio equipo y otros rivales que andan metidos en la batalla en las alturas a mitad de temporada. El técnico comprobó en su carnes cómo se las gasta el conjunto amarillo, que aunque sufrió fue capaz de neutralizar el potencial ofensivo de uno de los máximos favoritos para dar el salto a la máxima categoría del fútbol español. Por eso Oltra no entra al trapo cuando oye que en el Cádiz insisten en que el objetivo es la permanencia. "Es una milonga", afirmó el sábado el preparador del cuadro nazarí poco después de la derrota de su equipo en el estadio Ramón de Carranza cuando fue preguntado qué opina sobre el discurso de la entidad cadista.

Las declaraciones del preparador del equipo rojiblanco no son sino el ejemplo más claro de cómo ven al Cádiz sus adversarios. La Liga se desarrolla en dos planos: el interno y el extrerno. El interno es cómo lo plantea el conjunto amarillo, que no se desvía un milímetro de su senda y mantiene que el reto es llegar a los 50 puntos para asegurar la salvación antes de poner pensar en otras metas más ambiciosas. El propio Álvaro Cervera se reafirmó poco después de la victoria que puso fin a la primera vuelta. "Quedan 11 puntos para los 50", recordó cuando fue preguntado por las declaraciones de su homólogo en el Granada.

Y es que el mundo exterior, en el que cómo es visto el Cádiz, no hay dudas que está considerado por los demás como uno de los equipos con posibilidades de militar la próxima temporada en Primera División. Un conjunto que ocupa la segunda posición, que encadena nada menos que diez jornadas consecutivas sin conocer la derrota, que es el menos goleado de la categoría, que ha dejado su portería intacta en 13 de 21 partidos y que sólo ha perdido cuatro encuentros no le queda otra que llevar colgada la etiqueta de candidato, aunque sea otros los que le coloquen un cartel que se niega a llevar entre otras razones porque hay clubes con plantilla en teoría mucho más potentes, con presupuestos más elevados, que están obligados a subir. Ellos tienen que soportar cada fin de semana una presión de la que huye el Cádiz, que no se plantea más exigencia que la del siguiente partido. El próximo paso es sumar tres puntos más frente al Córdoba en el santuario cadista en el comienzo de la segunda vuelta.

El colegiado Dámaso Arcediano Monescillo, perteneciente al Comité castellano-manchego, será el encargado de dirigir el encuentro entre el Cádiz y el Córdoba que se disputará el próximo domingo a las cuatro de la tarde en el Ramón de Carranza. Las seis veces anteriores que pitó al conjunto amarillo la victoria cayó de su lado, tanto en Segunda B como en Segunda A. En la temporada 2010/11, en la división de bronce, el Cádiz se impuso (1-0) al Ceuta. En la 2016/17, ya en LaLiga 1|2|3, los gaditanos vencieron (4-1) al Sevilla Atlético, al Girona (1-2) y al Tenerife (1-0) en el play-off de ascenso. En la actual campaña, el Cádiz ganó 0-2 en Almería y se impuso al cuadro almeriense (1-0) en la Copa.