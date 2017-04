Con mucha vida a la espera de un triunfo

La ralentización en la producción de puntos no impide la continuidad del Cádiz en la zona de fase de ascenso. La férrea resistencia en la sala noble de la clasificación, a la que se agarra con uñas y dientes pese a haber sumado sólo tres puntos de los últimos 12 (un escaso 25 por ciento), refleja el persistente empeño por llegar mucho más allá del modesto objetivo de la permanencia, convertido en realidad hace un mes. El equipo se atasca pero agradece que los rivales directos, sobre todo los perseguidores, tampoco den con la tecla adecuada de la regularidad.

Cuatro partidos consecutivos sin vencer es el fiel reflejo de que el Cádiz no atraviesa su mejor momento de la temporada, pero aun así se las arregla para vivir de las rentas, ahora menores, mientras trata de retomar cuanto antes la senda de la victoria. Al menos se consuela con no conocer la derrota en los últimos tres partidos. No gana pero tampoco entra en una dinámica perdedora. El tránsito se vuelve parsimonioso, con pasos pequeños, punto a punto, a falta de la zancada definitiva en las ocho jornadas restantes hasta mediados del próximo mes de junio. El Cádiz necesita ahora tres partidos para lograr lo que antes conseguía en uno. Pero ahí sigue, en pleno vuelo en las alturas y con las opciones intactas una semana más tras salir vivo de Huesca.

La pregunta es hasta cuándo podrá resistir el Cádiz en la parte alta de la tabla sin ganar. Tarde o temprano tendrá que hacerlo si pretende disputar las eliminatorias una vez acabado el campeonato. Para mantenerse en el lugar reservado para los mejores es indispensable una alianza con el triunfo. Es el único modo de seguir dependiendo de sí mismo. El empate cosechado en El Alcoraz supo a victoria por la manera de conseguirlo -en el minuto 93- y por evitar que el Huesca, sexto y rival directo, se colocase por delante de los amarillos. El espíritu competitivo que caracteriza al equipo hizo posible ese punto que puede ser de oro.

El conjunto entrenado por Álvaro Cervera salvó su primer match ball porque una derrota hubiese puesto en serio peligro su estancia en la zona de play-off. Se embolsó un punto que en realidad fueron tres: el que logró en el tiempo extra y los dos que dejó de sumar el cuadro aragonés, al que además supera en el goal average particular. Amarró un agónico empate a uno después de haber planteado un partido para el cero a cero. El Cádiz lo fió todo a la defensa, apenas apareció en ataque a la espera de que sonase flauta en una llegada aislada. Sólo cuando recibió el gol en los albores de la segunda parte intentó dar un paso al frente. Fue cuando se desataron las costuras, cuando el técnico apostó por la velocidad por las bandas a la que había renunciado al inicio. Con más corazón que cabeza, con ganas pero sin acierto, los visitantes sí se acercaron más a la portería contraria aunque faltó el último pase y los disparos brillaron por su ausencia. Todo parecía cocinado para regresar de vacío del Alto Aragón hasta que el gol de Alfredo Ortuño en la prolongación, en la última jugada del partido, obró el milagro que prolonga la sonrisa de un equipo que no tuvo su día pero nunca dejó de creer.

Además de la descarada apuesta por el empate, el Cádiz se topó con un penalti en contra fruto de entrada a destiempo de Sankaré a Samu Saiz dentro del área. El equipo gaditano no tiene suerte con las penas máximas. Sólo en el doble enfrentamiento contra los amarillos al Huesca le señalaron dos penaltis a favor mientras que el Cádiz sólo ha lanzado una vez desde los 11 metros en toda la temporada. Fue en la segunda jornada frente al Mallorca con un castigo transformado por Ortuño. Qué fácil es decretar penalti en el área cadista y qué difícil en el área contraria. La prueba más reciente se remonta al duelo en casa ante el Tenerife, cuando el árbitro no apreció infracción en un clarísimo empujón de Germán a Nico Hidalgo. El desequilibrio en los penaltis, seis en contra y uno solo favor, es el termómetro que mide la desigualdad que sufre el Cádiz con los arbitrajes. Un obstáculo más en el largo camino.

El valioso punto conquistado el pasado sábado en un feudo que tenía pinta de convertirse en maldito -en El Alcoraz formó el Cádiz la sentencia de su último descenso a Segunda B en 2010- rearma de moral a un conjunto amarillo que aunque disminuye su cosecha en los capítulos más recientes acumula en 13 jornadas de la segunda vuelta tres puntos más que en el mismo número de la primera. 20 de ahora frente a los 17 de entonces. Esa veintena de puntos abrazada en la segunda rueda supone en la práctica la mitad de los 39 dirimidos. Si en los ocho episodios que quedan hasta el epílogo de la Liga agarra el 50 por ciento de los 24 puntos que debe disputar, se embolsará 12 más y se añadirán a los 53 ya asegurados hasta alcanzar los 65, una cifra que en condiciones normales podría ser suficiente para ocupar una de las plazas entre la tercera y la sexta. El sprint final es exigente aunque la ambición del Cádiz no conoce límites.