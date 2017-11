Sin motivos para cambiar

álvaro Cervera compareció ayer en sala de prensa como previa del encuentro que el próximo lunes disputará el equipo amarillo frente al Reus. El técnico repasó la actualidad deportiva con especial hincapié en los problemas físicos de Salvi, el sistema de juego, el rival y las críticas recibidas tanto él como los jugadores en los peores momentos de la racha negativa.

"Lo de Salvi son cosas que pasan muchas veces. Un día te dicen que el jugador no puede estar y al día siguiente que el jugador está bien. No sé si es un malentendido. Hoy (ayer para el lector) ha entrenado y está bien. Ayer (el jueves para el lector) nos dijeron que lo perdíamos para mucho tiempo, pero hoy ha entrenado bien. Se encuentra bien. El futbolista a día de hoy está disponible", explicó el entrenador, que agregó que "nuestro equipo es reconocible con una serie de jugadores y con otros sigue siendo reconocible pero quizás no son los más adecuados, y tienes que jugar a otra cosa". "Sigo pensando que jugando a otra cosa somos peores y si jugamos como lo hacemos, jugando bien somos muy buenos y jugando mal somos peligrosos. Tenemos la posibilidad de elegir y con las lesiones ni podíamos escoger. Por eso estamos mejor, porque puedes elegir".

La ausencia en defensa de Mikel Villanueva -citado por la selección de Venezuela- y los problemas de Marcos Mauro no van a provocar que Cervera tire del filial. "Están Servando e Ivan (Kecojevic). Mauro se ha ido con un problema muscular; un calambre. De esos tres sacaremos a los dos titulares. Mikel y Servando estaban bien, dando seguridad al equipo. Mikel estaba ahora muy bien respecto a cuando llegó. Ahora dentro del Cádiz es un jugador distinto porque venía con una idea cambiada de otro equipo. Y es una pena perder a un jugador por un partido amistoso de selección. Lo normal es que Servando juegue", por lo que debe elegir entre los otros dos centrales disponibles.

¿Ventaja o desventaja por jugar el último conociendo todos los resultados de la jornada? "A mí no me condiciona. A lo mejor algún jugador se siente más presionado; o vosotros, que si ganan todos los demás pues nos podéis poner al borde del precipicio o en el descenso", añadiendo que jugando un lunes "cambia la preparación al principio de semana, ya que tenemos que hacer lo mismo para llegar al lunes; lo demás es igual".

Del Reus, expuso que "es un equipo que he visto varias veces, tiene manejo del balón y juega mucho en su campo: juega siempre a lo mismo". "Mucha salida de balón en su campo y quizás no tienen mucha llegada pero cuando lo hacen marcan y sacan los partidos adelantes. Son muy pesados con la pelota en el sentido de que cuesta mucho quitársela. Esos equipos nos pueden ir muy bien o muy mal si no somos capaces de quitarle la pelota".

En cuanto a posibles variaciones en su alineación, dio pocas pistas salvo en el centro del campo. "No cambiamos la semana anterior no habiendo ganado. Independientemente de ganar o no ganar, la visión mía y la vuestra es distinta. Mantener los tres centrocampistas, sí. Creo que ahora mismo es la mejor opción. El cambio para jugar con dos puntas a mí me ha demostrado que no nos va bien. Los tres mediocentros no se liberan a pesar del trabajo defensivo de los extremos. Es algo que no se ve de puertas hacia afuera. Cuando juegan Álvaro y Salvi el trabajo defensivo es brutal y nadie lo puede entender si no se le enseña. Es difícil de ver. Y los medio centros tienen que hacer lo mismo porque si no el equipo sufre muchísimo. El éxito de portería cero radica ahí. No recuerdo un partido en el que nuestro portero nos ha salvado porque nos hemos salvado más adelante".