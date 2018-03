"Hay momentos malos en la temporada que hay que minimizar"

Más información La cita con el líder, el Lunes Santo

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, reconoció una semana más que el equipo no atraviesa un buen momento ni en juego ni en resultados. “A veces cuanto más buscas menos encuentras. Hay que tratar de acortar el momento en que no funciona el equipo”, señaló el técnico en El Rosal en la rueda de prensa previa al partido contra el Osasuna.

“Hay momentos malos en la temporada y buscar minimizarlos. Trabajamos para que esto dure lo menos posible y volver a la victorias y a las buenas sensaciones”, explicó Cervera antes de admitir que “no tiene nada que ver el equipo de ahora con el que ganaba partidos con frecuencia”.

El míster indicó que “había un eje común que era la portería a cero. Ahora no lo conseguimos, sobre todo fuera de casa. Ahora nos hacen ocasiones, cuesta dejar la portería a cero. A portería cero somos buenos, si no somos un equipo vulgar. Tenemos carencias para atacar pero nos temen si nos ponemos por delante”.El preparador cadista apuntó una de las razones por el bajón del Cádiz. “El equipo juega más tranquilo y por eso nos somos buenos, porque no tenemos las virtudes de otros. Permitimos centros y que nos creen situaciones de gol”.

Recordó el potencial del Osasuna, que “es una selección de Segunda División. Pueden permitirse que le centren balones porque tienen jugadores que solucionan partidos. Nosotros tranquilos no somos buenos y estamos con cierta tranquilidad. La tranquilidad conlleva dejar libertad al contrario, dejar libertad para controlar la pelota, para nosotros esa tranquilidad es mala. A otros les va a bien pero no a nosotros, que tenemos que jugar con el cuchillo entre los dientes”.

“Los conceptos los recordamos todos los días”, resaltó Cervera antes de aportar un dato. “El equipo corrió más de cuatro kilómetros menos que el Lorca, así hay equipos que ganan pero nosotros no. Como mínimo debemos correr como el contrario. Corrimos menos por lo que fuera y eso para nosotros es un problema”.“Antes estábamos más encima y ahora no, quizás porque físicamente no podemos estar siempre ahí, pero no será solo por eso”, expresó el entrenador, quien preguntado por la diferencia con la pasada temporada, dijo que el año pasado “no ganábamos bien pero solucionábamos los partidos. Este año no tenemos esas cosas”.

Cervera ofreció su versión sobre la no victoria contra el Lorca: “No se ganó porque no se marcó, no por los cambios en defensa. No me gustó el partido pero no se ganó porque se marcó”.

El míster afirmó que “entiendo que la afición quiera más, pero el mensaje es que tenemos 48 puntos en febrero y haremos lo posible de estar más arriba. Hay equipos que tienen buenos jugadores, hacemos lo que podemos siempre”.

“Los jugadores saben que tenemos virtualmente la permanencia y hay que seguir. Se están haciendo cambios, hay que meter gente para seguir sacando puntos”, indicó Cervera, que anunció la baja de Dani Romera.

El entrenador fue preguntado por la escasez de minutos que da a Barral y respondió que “fue titular hace dos semanas contra el Oviedo, el partido más importante de las últimas fechas”. Aseguró que “es un tema deportivo. En el campo yo tomo las decisiones, busco lo mejor para el equipo. Su comportamiento es otra cosa. Entrena muy buen y es una decisión deportiva”.Continuó Cervera sobre Barral: “Él quiere ayudar, el equipo juega de una manera y cuando sale no tiene la suerte de hacer lo que el equipo necesita”.Cervera fue preguntado también por los pocos goles que marcan los delanteros. “No me frustra porque es difícil jugar de delantero en el Cádiz pero sí hubiese sido una solución para nosotros. El que equipo tenga un goleador lo tendrá mejor. En nuestro caso a veces está solo o los extremos llegan antes”.