Un momento único para Calderón

El día de hoy quedará guardado en la retina de Antonio Calderón de manera especial. El Antonio Calderón entrenador se enfrentará por primera vez como técnico principal al Real Madrid, lo que no sucede todos los días. El gaditano y ex cadista sabe que su equipo, el Fuenlabrada, tiene una oportunidad grande de hacer disfrutar un poco más a la afición; esa afición que hoy estará casi dividida porque muchos seguidores del Fuenla lo son también del Madrid.

El sorteo de Copa del Rey envió uno de los 'gordos' al estadio Fernando Torres. Y el responsable técnico del primer equipo que juega en ese feudo sabía que tenía una ocasión grande de disfrutar y de soñar, que es gratis. Calderón tiene al Fuenlabrada en segunda posición del grupo I de Segunda División B, pero con números de campeón. Sólo el fortísimo ritmo impuesto por el filial del Deportivo de la Coruña le separa levemente de mirar a todos los adversarios por encima del hombro.

Lo seguro es que esta noche será la envidia de la españa futbolera más modesta, la de campos pequeños y estadios con infraestructura menor. En ese otro fútbol surge Calderón, esta noche protagonista por compartir banda con Zidane y por tener que encontrar la fórmula mágica que, unida a la suerte, le permita realizar un papel digno ante uno de los reyes del planeta fútbol. "Sabemos que vamos a tener enfrente a un rival de primerísimo nivel. Vamos a intentar hacer un partido en el que el rival no se sienta cómodo sabiendo que tienen muchas herramientas para salir de esas incomodidades. El vestuario está muy ilusionado, estamos todos con muchas ganas porque sabemos que por primera vez vamos a ver el estadio con 7.500 personas, va a estar la televisión... Hay muchos alicientes para disfrutar de esta eliminatoria", explicaba ayer un Calderón que también rebosa entusiasmo.

Poco hay que descubrir de la amplia y potente plantilla blanca, y así se lo va a transmitir el gaditano a sus pupilos. "A los jugadores les voy a mandar un mensaje de normalidad. Al final yo ya sé que ellos van a estar motivados por jugar contra un rival como el Real Madrid. Por lo tanto les voy a decir las cuatro cosas que tienen todos los equipos de fútbol ya sea el Madrid o uno pequeño, sus puntos fuertes y sus puntos débiles para que los tengan en cuenta".

El ex cadista, curtido en mil batallas como futbolista y entrenador, aporta naturalidad a la cita. "Como entrenador y en cuanto a lo que conlleva deportivamente, no siento esa importancia, pero sí a nivel mediático. Si perdemos no pasa nada; por lo tanto yo estoy muy tranquilo. Tienes el gusanillo de querer hacer un buen partido, intentar ponerle las cosas difíciles pero es muy difícil", recordando que "he tenido partidos de Liga con mucho más en juego".

Muchos gaditanos y cadistas estarán hoy delante del televisor para ver al Real Madrid, esa es la realidad. Pero lo harán sabiendo también que en el banquillo del modesto Fuenlabrada está un paisano que busca la gloria arrancando desde el 'fango' del otro fútbol aunque durante una hora y media se alinee junto a Zidane.