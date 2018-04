Un misterio con variantes

No es fácil adivinar el caminó que elegirá el míster porque las alternativas son múltiples. ¿Un delantero y un mediapunta? ¿Un delantero y un trivote? ¿Dos delanteros? Lo único que no cambia es el principio básico de aplicar una defensa colectiva para cerrar la portería y salir con velocidad en busca del marco contrario, sin necesidad de atesorar un elevado porcentaje de posesión del balón. Ese es el camino. Otra cosa es que el rival, poderoso, se cierre en su guarida y ceda el esférico a un Cádiz que no suele sentirse cómodo cuando se ve obligado a llevar la iniciativa en el juego.

Más allá de otras modificaciones que pueda deparar el once -nunca se sabe qué puede pasar en el lateral izquierdo-, la duda planea también sobre la delantera, la posición más inestable a lo largo de la temporada. Por lesiones o decisiones de carácter técnico, no hay un futbolista pueda ser identificado como la auténtica referencia en la zona más adelantada, al contrario que sucede en la portería -Alberto Cifuentes-, en la defensa -Kecojevic y Servando-, el centro del campo -Jon Ander Garrido y el propio Álex Fernández- y los extremos -Salvi y Álvaro García-.

El líder, una semana más sin su goleador Michael Santos

El entrenador del Sporting de Gijón, Rubén Baraja, decidió que tanto las sesiones de ayer como la de hoy se desarrollen a puerta cerrada. La llevada a cabo en la mañana de ayer la llevó al estadio El Molinón, donde a los habituales preliminares físicos siguieron trabajos enfocados a la táctica y la estrategia. El técnico del cuadro rojiblanco quiere que esu equipo mantenga los pilares de trabajo que le han permitido adquirir una velocidad de crucero que le han llevado a lo más alto de la clasificación. Saben que en Cádiz afrontan una prueba bastante dura. Ahora trata de gestionar esa buena dinámica. No trabajaron ayer con el equipo Juan Quintero, Michael Santos, Guitián, Hernán Santana y Pablo Pérez, quien ayer no completó el entrenamiento en Mareo por una sobrecarga. Todos ellos reciben tratamiento y se someten a fisioterapia en Mareo. Se entrenaron con el primer equipo los jugadores del filial Dani Martín, Carlos Cordero, Juan Rodríguez, Pedro Díaz, Nacho Méndez, Víctor Ruiz e Isma Cerro. En el caso del Michael Santos, máximo goleador sportinguista con 16 tantos, fue el propio delantero, y no su club, quien anunció que no estará disponible para la cita del próximo domingo- El cuadro asturiano pierde a uno de sus baluartes, aunque también sabe, como demostró en los encuentros ante el Reus y el Real Valladolid. Baraja mantiene algunas dudas y será el sábado cuando dé a conocer la lista de convocados después del entrenamiento, que será de puertas abiertas por la mañana en Mareo. La expedición rojiblanca viajará por la tarde en avión desde el aeriopuerto desde Asturias hasta el de Jerez y en Cádiz se alojará en el hotel Occidental.