El mercado de invierno corre serio peligro

La bicefalia instalada en el club afecta al normal funcionamiento de la entidad. Los vasos comunicantes que hay entre la gestión económica y administrativa, en manos del presidente, Manuel Vizcaíno, y la parcela deportiva, en poder del consejero delegado, Quique Pina, se atascan cuando surge un asunto relacionado con las dos partes. Uno de los problemas que emergen en las últimas fechas es el incumplimiento del pago de una fichaje realizado esta temporada, una tarea que corresponde al presidente a tenor del reparto de tareas establecido en su día. Y no cumplir con los pagos puede tener consecuencias negativas, ya que el Cádiz corre serio peligro de ser castigado sin hacer contrataciones en el mercado invernal por parte de la Liga de Fútbol Profesional si no ha afrontado sus compromisos económicos. Si el presidente no da vía libre al pago, los fichajes brillarán por su ausencia en enero.

El Cádiz se hizo el pasado verano con Dani Romera en una operación fijada en 350.000 euros que el club debía abonar a plazos al Barcelona, donde el delantero había destacado como goleador del filial con 15 tantos con los que contribuyó al ascenso a Segunda División A. Según ha podido saber este periódico, la entidad cadista no ha cumplido con sus obligaciones y no ha pagado ninguno de los dos plazos iniciales de ese fichaje. El primero, por un montante cercano a los 75.000 euros, debía haberlo hecho efectivo a mediados del pasado mes de agosto. El segundo, de 125.000 euros, correspondía a septiembre. En total, 200.000 euros que no han salido del club hacia su destino. El tercer y último plazo, de 150.000 euros, está fechado para septiembre de 2018.

El Barcelona, una vez que no ha percibido un euro por el traspaso de Dani Romera, se ha dirigido al Cádiz para reclamar las cantidades que le corresponde por contrato.

Pina se encargó de las gestiones en materia deportiva para la contratación del ariete y le toca al presidente formalizar el pago del fichaje, pero no lo hace y la imagen del club sale perjudicada. No sólo pierde la credibilidad ante un club tan poderoso como el Barcelona. Dificulta también el trabajo de Pina y el director deportivo, Juan Carlos Cordero, de cara a futuras operaciones.

Si el Cádiz, integrado en los parámetros del fútbol profesional, no cumple con sus compromisos, le resultará my complicado poder acometer nuevas operaciones. Una vez más, el conflicto entre Vizcaíno y Pina salpica al club. Si el presidente no da vía libre al pago del fichaje, entorpece el trabajo de los responsables de la parcela deportiva.