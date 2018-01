El mercado de fichajes abre la puerta con la prioridad de un medio

El comienzo del mes de enero conlleva la apertura del mercado invernal de fichajes, que se extiende hasta el próximo día 31. Los clubes afrontan la oportunidad de reforzar sus plantillas con vistas a la parte más importante de la temporada, en la que están en juego todos los objetivos. No es tarea sencila encontrar refuerzos de garantías a mitad de campaña. Pero habrá movimientos en todos los equipos salvo en contadas excepciones, como la del Real Zaragoza, que ya ha anunciado que no harña fichajes en enero aunque puede cambiar de opinión.

En el caso del Cádiz, hay una prioridad por encima de todo lo demás: la contratación de un centrocampista. La baja de José Mari para lo que resta de campaña tras la terrible entrada que sufrió en el primer minuto del encuentro contra la escuadra inquilina de La Romareda -lesión en el menisco y también en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha por las que tuvo que pasar por el quirófano- obliga a los gestores deportivos a peinar el mercado de arriba abajo en busca de un sustituto. Es una misión complicada suplir la ausencia de un futbolista considerado un hombre clave en el esquema de Álvaro Cervera por todo lo que aporta dentro y fuera del terreno de juego. El roteño tratará de ayudar con su energía positiva.

Quique Pina y Juan Carlos Cordero están manos a la obra. Sin prisa pero sin pausa. Hay tiempo. La llegada de un medio es una necesidad -sólo hay tres en la plantilla a día de hoy: Jon Ander Garrido, Rafidine Abdullah y Álex Fernández- pero los responsables de la parcela deportiva no quieren precipitarse. Manejan varias opciones aunque las limitaciones económicas del club son un obstáculo. Deben hilar fino. Si no es posible acometer un fichaje, podría aterrizar un jugador en calidad de cedido. Salen a la luz numerosos nombres en forma de rumores pero a día de hoy no hay nada de nada. Toca esperar unos días o unas semanas.

Además de un futbolista para el centro del campo, existe la posibilidad de apuntalar la delantera, aunque para ello debería salir un jugador de esa posición. Si alguno se va, el principal candidato para dejar el club en enero es Rubén Cruz, aunque todavía todo está por decidir. El utrerano ha dispuesto de pocos minutos en la primera parte de la temporada -entre lesiones y suplencias- y hace unos días Quique Pina le abría la puerta. El mercado se pone en marcha y habrá novedades.