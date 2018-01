El último fichaje del Cádiz, Jona, ha sido presentado en la sala de prensa del Carranza, donde ha mostrado su compromiso con el proyecto amarillo. "Sería lo máximo conseguir aquí un ascenso con el Cádiz".

El delantero, que llega cedido por el Córdoba con una opción de compra hasta el 30 de junio, admite que no esperaba la llamada del Cádiz. "Me sorprendió que se acordaran de mí porque estaba jugando poco en el Córdoba. Pero si me llaman es que ven que soy el delantero adecuado para competir con los otros delanteros de la plantilla".

Jona no se marca una cifra de goles y prefiere "ayudar al equipo en todo lo que pueda", al tiempo que desea "estar lo más rápido posible disponible a todos los niveles". El debut del nuevo ariete no será mañana, ya que sólo ha realizado un entrenamiento con su nuevo equipo.