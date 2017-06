Del marco al ataque, cambios para Zorrilla

A la espera de que facilite la lista de expedicionarios para la última salida de la competición regular, Álvaro Cervera confirmó durante la rueda de prensa de ayer en la Ciudad Deportiva que en Valladolid pondrá sobre el tapete nuevos mimbres. Lejos de aclarar si serán muchos o pocos los cambios, sí se preocupó en que un nombre propio acaparara la atención.

"En la portería va a jugar Jesús Fernández porque se lo merece, porque ha estado todo el año trabajando como el que más, porque confiamos en él y porque tenemos que ver a jugadores que pueden ser necesarios. Si no confiara en él no lo pondría", sentenció casi sin que se le preguntara por la cuestión, como si en el fondo deseara comunicar lo que considera una recompensa para el único futbolista de la plantilla que no ha jugado ni un minuto en Liga.

Más allá del marco, el técnico no soltó demasiada prenda. Habrá novedades en el José Zorrilla, pero toca hacer quinielas, cábalas. Admitió, eso sí, que le trastoca que Eddy Silvestre no pueda formar parte de la convocatoria por la llamada de la selección de Azerbaiyán. "Su ausencia no nos permite aliviar a jugadores como Rafi (Abdullah), José Mari y Garrido, que llevan muchos minutos a sus espaldas", precisó.

Más se detuvo en el caso de Alfredo Ortuño, un titular indiscutible que el pasado domingo fue sustuido por primera vez antes de la segunda parte y ha igualado su peor racha sin marcar, siete partidos consecutivos. "Nos ha dado la vida y ahora sufre un bajón, pero lo tenemos que recuperar. Si vamos a conseguir algo, será con Ortuño", aseveró, aclarando que "no es problema futbolístico, sino posiblemente de ansiedad, de cabeza". "Entró otro jugador y se quedó fuera, seguro que pensará en eso y a lo mejor es bueno", vaticinó, deslizando que el problema también "puede ser" físico y asegurando que "su puesto para el titular peligra tanto como el de los demás. Todos entrenan pensando que el míster puede coloca a otro y eso nos ha dado el premio".

Por último, mostró cierto disgusto cuando se habló de que, según lo que ocurra en la última jornada, puedan acusar al Cádiz en Oviedo o Huesca. "No estamos adulterando absolutamente nada. Cuando consigues el objetivo tienes la ventaja de que puedes pensar en lo que viene después. Los que van a salir en el once en Valladolid son tan buenos como los que no. Todos han salido y han jugado como titulares en alguna ocasión", recordó.