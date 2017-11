Acumular tantas jornadas sin ganar, nada menos que ocho, genera cierta incomodidad. Demasiadas para que impere la tranquilidad en ese conglomerado de intereses que siempre sobrevuela alrededor de un equipo, conocido como el entorno. El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, es consciente de que la situación ni mucho menos es la más deseada pero sabe que en el fútbol se dan dinámicas negativas como la que ahora la toca sufrir a su equipo de las que por supuesto se puede salir. La falta de resultados positivos es tomado como un hecho con fecha de caducidad porque en el vestuario reina el convencimiento de que las victorias no tardarán en llegar.

Cervera mostró ayer su convicción de que el Cádiz irá a más cuando todos o casi todos los jugadores estén por fin a tope. Ya queda menos. Se apoya en el trabajo diario y en la seguridad de que hay mimbres para poder conseguir el objetivo primordial de la permanencia. Está convencido de que el equipo va a retomar la senda que conduce al triunfo. "El fútbol son resultados y desde ese prisma se hacen las valoraciones, pero lo que yo veo es que los jugadores están confiados en que esto lo van a sacar adelante. La sensación es que la mala racha es una cosa pasajera", manifestó en la rueda de prensa que ofreció en la Ciudad Deportiva de El Rosal a modo de previa del encuentro contra el Almería.

El momento del Cádiz no es bueno, pero Cervera ve el vaso medio lleno. "Tenemos problemas pero no tantos como ven algunos. Si se gana la cosa de ve de una manera y si se pierde se ve de otra", relató el preparador cadista, que continuó con su exposición sobre la marcha del equipo. "Hicimos tres partidos muy malos en los que corrimos menos que el contrario", admitió sin tapujos el míster antes de recalcar que en los demás encuentros "hemos sido el equipo de siempre".

Esos malos partidos, según dijo, fueron la visita al campo del Lorca (3-0), la segunda parte contra la Cultural Leonesa (los amarillos dejaron escapar el 2-0 con el que se fueron al descanso y empataron 2-2) y el primer periodo en el terreno del Huesca (derrota por 1-0).

El técnico no ocultó la evidencia al referirse a la enconada enemistad de su equipo con el gol. El Cádiz, con siete tantos en 12 jornadas, es el menor anotador de Segunda División A junto al colista Sevilla Atlético. Cervera apostó por "intentar llegar más veces arriba sin desproteger nuestra portería". A su juicio, "el baremo de los goles es malo pero el de las llegadas se acerca a lo que buscamos. Y cuando llegamos hay factores que cuentan como el acierto. Las ocasiones de Barral y Álvaro García ante el Rayo son cosas que pueden pasar. lo importante es llegar".

Lo que tiene claro el míster es que el Cádiz tiene su manera de jugar que no va a variar. "El equipo no va a dar más dos ocho o diez pases en una jugada. No tenemos futbolistas que jueguen de espaldas, juegan de cara y necesitamos utilizar la velocidad. Con Alberto Perea y Álex Fernández tenemos cierto manejo después del robo de balón, aunque cuando robamos la pelota muchas veces el primer pase no es bueno o la pelota va hacia atrás. Si no es por rapidez nos resulta difícil llegar".

La velocidad produce alguna dificultad en ciertos momentos, pero hay solución. "Ocurre que entramos rápido por fuera y a veces no llega el del otro lado", comentó el entrenador. Una de las soluciones puede ser intentar birlar la pelota al contrario más arriba.

El Cádiz visita al Almería, un equipo en apuros que "está igual de necesitado que nosotros. Es un buen equipo que juega en casa y nos meterá mucha presión. Son puntos importantes". Sin desvelar la alineación, sí dejó ver el míster que desplegará un once parecido al del anterior encuentro contra el Rayo Vallecano. Aunque pueda haber alguna variación, "no habrá cambios en la manera de jugar". La principal duda es si alinear tres medios -con Álex Fernández algo más adelantado- o se decanta por un doble pivote y un mediapunta o incluso dos delanteros.

Como suele ser habitual en la comparecencia de los viernes, el técnico fue preguntado por algunos jugadores. Uno de los nombres que salió a la palestra fue el de David Barral, al que reconoció su trabajo. "Siempre entrena muy bien. Se le nota que viene de otra categoría". Explicó que el delantero está acostumbrado a otra forma colectiva de juego. "Quizás le gustaría que hubiera más pausa en el juego. Empezó la temporada con una buena racha que se ha visto frenada pero sigue teniendo situaciones de gol".

La semana ha sido larga, de las que le gustan al técnico, con numerosos días para poder entrenar y preparar el partido con más tiempo.