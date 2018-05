Un lustro sin Ramón Blanco

El 9 de mayo de 2013 el cadismo tuvo que vivir un tristísimo episodio con el fallecimiento de Ramón Blanco. Se fue uno de los grandes que había pasado por la entidad amarilla como jugador y entrenador. Ramón falleció a los 61 años y el vacío que dejó fue enorme en su familia y en todo lo que representa al Cádiz CF. Se marchó poco después de haber revivido lo que más le apasionaba, entrenar al conjunto de sus amores. Buena parte de su entusiasmo le restó salud para tratar del sacar al Cádiz de los italianos del atolladero en el que se había metido con el descenso a Tercera División pisando los talones. Dio su penúltimo suspiro por reflotar al amarillo y azul, pero esta vez la cuesta era demasiado empinada.

Aquel 9 de mayo, jueves, el pesar inundó los aledaños del Ramón de Carranza mientras en las instalaciones de El Rosal el equipo entrenado por Raúl Agné preparaba la transcendental visita al Atlético Sanluqueño (0-3), clave para asegurar la continuidad en Segunda B. Dolor generalizado por una persona grande más allá del entrenador y el jugador que defendió un escudo con los ideales de la fortaleza y el carácter. Ese 9 de mayo se apagó su luz y se encendió su leyenda, la de un gallego gaditano que echó raíces en la Tacita y quedó identificado con las cosas de esta tierra que le ve descansar, especialmente el Cádiz CF.

Un lustro a pesar de que la sensación de que sucedió ayer se perpetúa en el tiempo. Cinco años sin sus formas peculiares, su manera única de entender y ver el fútbol, y sin su apasionamiento por el deporte rey. Un lustro que ha enriquecido la leyenda, 'Tu bigote nos marca el camino...', y mantiene viva su memoria en el campo principal de El Rosal, denominado Ramón Blanco.

Su última temporada en activo en la vida llamada fútbol la compartió a la par entre el plató de Onda Cádiz y la entidad amarilla. Antonio Díaz, su compañero y gran valedor en el programa El Submarino Amarillo, repasaba ayer la trayectoria de un entrenador y analista televisivo que, antes que nada, era su amigo. "El recuerdo por Ramón se repite todos los días porque todo lo que huele al Cádiz me recuerda a él. Vino del Betis para quedarse como jugador y gaditano de adopción y estuvo en el primer ascenso a Primera. Su carisma le hizo ser uno de los grandes; fue el primero en hacer campeón de Tercera al Cádiz B y salvó al primer equipo en las promociones contra el Málaga y el Figueras", relataba antes de profundizar en la etapa de ambos en Onda Cádiz. "Cuando nace el proyecto de la televisión y me comentan la posibilidad de contar con un ex jugador o ex entrenador para labores de analista, sitúo sobre la mesa el nombre de Ramón Blanco. Y dije: 'Este es el mejor para lo que necesitamos'. Era el adecuado y fue un acierto pleno como se demostró con el paso del tiempo. Aportó una visión técnica del Cádiz en los entrenamientos y en los partidos, así como de los rivales. Lo estudiaba todo porque era un trabajador nato".

Su última etapa como entrenador del Cádiz fue en aquella nefasta temporada 2012-13. Gaucci le brindó la posibilidad de enderezar una nave a la deriva y Ramón se dejó guiar por su corazón sin atender a su cabeza. A su lado a pie de campo, como ayudante, su inseparable Paco Baena. "Cuando fallece una persona tan querida para mí, siempre piensas en él. Todos los días miro las fotos suyas que tengo en mi casa. Hace cinco años se fue una buena persona, amigo de mi familia porque incluso cuando mis hijos eran pequeños le llamaban abuelo. Había mucho cariño", recordaba ayer Baena antes de hacer hincapié en que "lo dio todo por el Cádiz y lo cogió la última vez soñando en salvarlo; seguro que esa salvación en Sanlúcar, con él recién fallecido, la consiguió desde arriba". "Tuvo mérito su labor en el programa El Submarino Amarillo, porque parecía que llevaba toda la vida haciendo televisión".

Baena piensa que "se le tiene presente con el nombre del campo principal de El Rosal". "Ramón se lo merece por todo lo que hizo por el Cádiz. Fue un grande en este club".

Un 9 de mayo de 2013 se fue sin hacer ruido y con la conciencia plena por su rendimiento profesional en el campo de trabajo, ya fuera sobre el césped o en el plató de Onda Cádiz, y su carisma con los amigos y conocidos. Era un líder en su familia y en su entorno, un observador para estudiar y entender el motivo de las cosas. Un analista del paso del tiempo como el balón que recorre la banda. Así era Ramón Blanco. Así perdura en la memoria del cadismo.