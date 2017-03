"Cuando me entre una, luego irán cayendo más goles"

Aparte de Álvaro Cervera, que lo hizo de manera algo inesperada pues le tocaba turno hoy, ayer pasó por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal un jugador de la primera plantilla de El Rosal. El protagonista fue en esta oportunidad el máximo goleador, un Alfredo Ortuño que se refirió así a la pregunta sobre la pequeña sequía por la que atraviesa: "Llevo tres jornadas sin marcar un gol pero tampoco me obsesiono con eso. Sigo viéndome bien y me quedo con las sensaciones de estos partidos. Lo importante es que tengo ocasiones. La semana pasada me salieron dos remates al centro y contra el Reus me hicieron una buena parada. Supongo que cuando entre una luego irán cayendo más tantos. Lo principal es que el equipo esté lo más arriba posible".

El número de integrantes de la plantilla que han estrenado su casillero de tantos anotados ha aumentado en las últimas citas, lo que ha servido para suplir la producción habitual del delantero centro titular: "Cuantos más jugadores aporten en la faceta goleadora, mejor que mejor. Así no recaerá el peso en un solo jugador y los rivales se verán obligados a defender a más jugadores de nuestro equipo en las cercanías de su área".

En la clasificación de goleadores de la categoría se le están escapando Roger y Joselu, que no pisan el freno: "El día que yo tenga una buena tarde, ya les habré pillado".

Ahora se miden al Oviedo, verdugo en el Carranza: "Recuerdo que fue el equipo que más nos limitó en todas las facetas. Nos costó defenderle y también nos costó atacarle. No le pudimos meter mano. Como el partido es en su campo, pues supongo que será más difícil aún".

Su discurso de cara al futuro, pleno de ambición: "Partimos con el objetivo de los 50 puntos, pero sería conformista por nuestra parte no marcarnos otra meta diferente con todo lo que queda. No hay que desaprovechar la oportunidad, no debemos dejar de soñar".