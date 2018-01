La lógica se impone al entusiamo (0-2)

El Cádiz no fue capaz de hacerle cosquillas, salvo en la recta final, a un Sevilla muy superior que despachó con rapidez a un equipo amarillo que tuvo pocas opciones aunque perdió con dignidad. La distancia entre uno y otro fue sideral y la eliminatoria, salvo sorpresa mayúscula en la vuelta, está más que decidida a favor de la escuadra hispalense, un bloque compacto que no tiene pinta de dejarse sorprender como le pasó a su vecino. El 0-2 pone el pase a cuartos muy cuesta arriba a un Cádiz que bastante ha hecho con llegar hasta los octavos. La Liga es lo que de verdad importa.

Mientras Álvaro Cervera se ciñó al guión y desplegó un once plagado de no habituales, Vincenzo Montella no quiso andarse con rodeos en su estreno en el banquillo sevillista y apostó por una alineación con mayoría de supuestos titulares en la nueva etapa: Lenglet, Banega, Jesús Navas, el sanluqueño Nolito, Muriel... y el reaparecido Nzonzi, que había caído en el ostracismo con Eduardo Berizzo.

El choque arrancó con tanta intensidad que antes de los dos minutos Mateu Lahoz ya había amonestado a un central de cada equipo -Mikel Villanueva y Kjaer-. Los locales no estaban dispuestos a dar la más mínima facilidad a un rival que, sin embargo, no tardó en demostrar que milita en los puestos altos de una categoría superior. Enlazó un par de acciones peligrosas y en la tercera llegada rompió el marcador. En el 8, Nolito recibió el balón en el costado izquierdo del área y sorprendió a Rubén Yáñez con un derechazo que se coló con fuerza por el primer palo, el lugar sagrado por donde nunca debe entrar la pelota.

Los anfitriones trataron de revolverse contra ese madrugador tanto sin demasiado éxito. Dieron un paso adelante pero no terminaron de llegar con un mínimo de claridad. A lo sumo un disparo de Barral que se estrelló contra Lenglet o un cabezazo forzado del isleño tras una buena acción de Aitor, el más atinado en ataque junto a Moha Traoré.

El entusiasmo de los amarillos chocó frontalmente contra la eficacia de un adversario que además aprovechó los regalos. En el minuto 22, Brian falló de manera estrepitosa en el despeje y dejó solo a Jesús Navas con el esférico delante del arquero. El de Los Palacios no perdonó y con un tiro cruzado duplicó la ventaja de un Sevilla que aniquiló al Cádiz por la vía rápida.

Los de Cervera no se resignaron pero no pudieron en ningún momento. Si no se fueron al descanso con una desventaja mayor fató poco. En el 25, Rubén Yáñez, se impuso en el mano a mano a Escudero, que se había plantado solo delante de la portería. Casi sin respiro, Nolito cazó una volea dentro del área y el poste evitó el 0-3.

El descanso irrumpió con la eliminatoria cuesta arriba para un Cádiz que no había encontrado la forma de hacer daño un cuadro hispalense bien ubicado sobre el césped, con los jugadores concentrados, con ganas de ganarse la confianza de su nuevo entrenador. La distancia entre los dos contendientes fue mayúscula. El equipo de Primera ejerció como tal y se llevó por delante al de Segunda A, que además cometió errores de bulto.

Los locales salieron adormecidos en la reanudación y Muriel casi firmó el tercer gol con un misil a bocajarro que repelió Rubén Yáñez. Los hispalenses buscaron la sentencia. Se asociaron arriba con peligro mientras los gaditanos respondieron con acciones esporádicas con el latigazo de Alberto Perea desde la frontal que se marchó fuera por poco (minuto 53). Una vez más tomaron impulso anímico los de casa, que por fin enlazaron varios pases y dieron la sensación de poder marcar un gol. En el 55. un disparo colocado de Aitor desde la media luna lo sacó Sergio Rico con la punta de su guante izquierdo. La ocasión más clara que hasta ese momento había fabricado el equipo amarillo despertó a la parroquia cadista, que empezó a jalear a los suyos. El resultado daba igual.

El tiempo corrió a favor del ganador pero tampoco le vino mal a un Cádiz que trató de dignificar la derrota. Salvi y Álvaro García dieron una marcha más en al recta final y a punto estuvieron locales de hacer el ansiado gol. Cervera los colocó en punta y con su velocidad avivaron el fuego del equipo. El sanluqueño sirvió al utrerano, que en boca de gol lanzó alto. Empujaron los gaditanos en busca del premio, pero la inspiración del arquero sevillista impidió el tanto con una gran estirada tras un potente disparo de Álex Fernández.

Álvaro y Salvi revolucionaron el ataque en el crespúsculo del partido y entre ellos fabricaron la ocasión más clara. El 11 sirvió un pase magistral al 7, que fue derribado por Sergio Rico dentro del área y el árbitro señaló penalti que Salvi no supo aprovechar. Lanzó con fuerza en el 83 pero entre el portero y el poste evitaron el gol.