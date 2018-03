La lesión de Romera y la duda de Barral

álvaro Cervera puede contar con todos los futbolistas para el encuentro contra el Osasuna excepto con uno que se cae esta semana. Dani Romera sintió unas molestias en el entrenamiento del pasado miércoles que ayer le impidieron ejercitarse con normalidad y por lo tanto causa baja para la cita correspondiente a la 29ª jornada de LaLiga 1|2|3 que se disputará mañana sábado en el estadio Reyno de Navarra a partir de las seis de la tarde.

Fue el propio entrenador el que informó ayer en El Rosal de la obligada ausencia del ariete almeriense como consecuencia de unos problemas físicos. No está teniendo suerte con las lesiones Dani Romera, que se había recuperado de un micro desgarro en los isquitibiales que había sufrido en la visita del Cádiz al campo del Nástic de Tarragona de la 25ª jornada y ahora debe parar de nuevo.

La incógnita es si Cervera incluirá en la convocatoria para el desplazamiento a Navarra a David Barral, ausente en los dos últimos partidos de Liga -contra el Numancia y el Lorca- por decisión puramente técnica.

El preparador cadista fue preguntado por la escasez de minutos que suele conceder a Barral y respondió con la participación más reciente del isleño. "Empezó de titular hace dos semanas en el partido contra el Oviedo -fue sustituido en el descanso-, que fue el encuentro más importante de las últimas fechas". Cervera aseguró que sus decisiones sobre Barral se ciñen al apartado técnico. "Es un tema deportivo. En el campo yo soy quien toma las decisiones, y cuando decido lo hago en busca de lo mejor para el equipo".

"Su comportamiento es otra cosa. Él se entrena muy bien y la decisión es una cuestión deportiva", insistió Cervera antes de contar algo más sobre el 9 del conjunto amarillo: "Él quiere ayudar, nosotros jugamos de una manera y a veces cuando sale no tiene la suerte de hacer lo que el equipo necesita".

Cervera fue preguntado también por los pocos goles que están marcando esta temporada los delanteros del Cádiz -el máximo goleador es Álvaro García, que ex extremo- y si es una situación que le produce frustración. "No es algo que me frustre porque es difícil jugar de delantero en el Cádiz, pero sí hubiese sido una solución para nosotros. El equipo que disponga de un goleador lo tendrá mejor. En nuestro caso a veces el delantero está solo o los extremos llegan antes".