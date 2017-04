Una lectura positiva de lo negativo

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, reconoció en la rueda de prensa posterior al encuentro que su equipo disputó contra el Lugo que sobre el césped del Ramón de Carranza se había visto "más o menos" el partido esperado, "el que preveíamos todos". Al respecto, precisó que ocurrió lo que a todas luces se sabía que ocurriría en cuanto a la propuesta futbolística de uno y otro contendiente, "ellos con la pelota y nosotros sin ella", sin ocultar, eso sí, en forma de lamento, lo que en modo alguno imaginaba: "En el minuto 3 te pones con un gol en contra no se sabe muy bien cómo, porque no es un córner, y a partir de ahí todo está en contra".

En cualquier caso, el técnico no dudó en valorar de forma positiva que "conseguimos empatar en una primera parte que no ha sido mala, en el modo que jugamos", aunque admitió que "en la segunda sí han estado ellos mejor". En este sentido, Cervera no ocultó su ofuscación por el hecho de que "cuando íbamos a hacer algún cambio para corregir ha llegado la expulsión de Aridane y ya nos hemos puesto a defender".

Pese a que ya son tres las jornadas sin ganar, el preparador cadista aseguró que "nosotros no vemos eso, vemos que llevamos 52 puntos, que estamos ahí metidos, que vamos a pelear por seguir ahí arriba; lo de los tres partidos sin ganar no es una lectura real". La cara de Cervera, sin embargo, reflejaba que no está precisamente satisfecho con el nivel de los suyos en los últimos tiempos y, si bien no lanzó ningún dardo a nadie en concreto ni regaló a los presentes una frase de crítica generalizada, reveló lo que piensa y ve cualquier aficionado al afirmar que "no estamos en nuestro mejor momento". "Hay jugadores claves que no están en el mejor momento", especificó sin facilitar nombres.

No obstante, se apresuró a matizar sus palabras al insistir en que el empate cosechado no deja de ser un marcador que permite sumar, un punto "que puede ser hasta bueno según los resultados del resto de la jornada". "Si no puedes ganar, y en esta ocasión era muy difícil, hay que empatar", indicó, recordando que "el día del Tenerife pudimos empatar un partido que perdimos".

Por último, se mostró optimista y, tras insistir en que"no estamos en nuestro mejor momento", una circunstancia que "cuando sucede a otros equipos pierden mientras que nosotros mantenemos el tipo", expresó su absoluto convencimiento en que las aguas volverán a su cauce al apuntar que "conseguiremos una buena racha que nos deje ahí arriba al final".