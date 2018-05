El laberinto de la presión

La supervivencia del Cádiz en los puestos de la fase de ascenso a Primera División está ligada en los últimos tiempos a la trayectoria de sus rivales directos. Cuando uno no es capaz de realizar sus propios deberes queda en manos de lo que hagan los demás. Si los otros fallan uno se puede permitir el lujo de hacer malabarismos para mantenerse entre los seis primeros de la clasificación. El problema radica en que cuando los demás minimizan sus errores y progresan en el momento adecuado, el equipo amarillo se encoge estancado en un charco que tiende a convertirse en un pozo hondo de difícil salida, ahogado en sus múltiples carencias, sin respuesta para salir a flote. No anda nada fino un Cádiz que da la impresión de que ya jugó su Liga.

El esperado paso al frente siempre queda aplazado de una semana otra con continuos empates a modo de bucle, pero ya no cabe más demora si quiere repetir el éxito de la pasada campaña. Lleva 23 jornadas seguidas en la sala vip y ahora afronta su momento más delicado. Los perseguidores llaman cada vez con más energía a la puerta de la zona noble mientras los amarillos resisten a duras penas con una clara inclinación hacia abajo. Es el único de los de arriba que ha dejado de vencer cuando el triunfo es lo que vale de verdad en el tramo final del campeonato. La crisis de resultados salta a la vista y las prestaciones no son las mejores. El gol escasea, los delanteros no marcan, la velocidad se escapa... Los recursos que ofrecen para desactivar a los amarillos son los que le faltan a los amarillos para dar respuesta.

Sin olvidar que el verdadero objetivo, que no era poco, consistía en amarrar la permanencia en la categoría de plata, el Cádiz ha pasado en pocas semanas de pelear por el ascenso directo a poner en serio peligro su pasaporte para el play-off. La tendencia no puede ser más negativa desde que aseguró la salvación: nueve puntos de los 24 disputados -poco más de un tercio- en los ocho encuentros más recientes, con un pobre balance de una victoria, seis empates y una derrota. No ha puesto en práctica el verbo ganar en las últimas siete citas y lo peor es que no termina de dar la sensación de poder retornar a la senda de la victoria aunque todavía está a tiempo. El atasco es kilométrico mientras los demás encuentran rendijas por las que poder avanzar con zancada larga.

El conjunto gaditano se adentra en el laberinto de la Liga de las dos velocidades. La del paso corto, con un punto por jornada sin saber nunca si es bueno o malo, como es el caso del Cádiz; y la del paso largo, de tres en tres aunque sea de vez en cuando. Al final el paso corto, el del puntito a puntito, acaba siendo una trampa. Los amarillos sólo han perdido uno de los últimos siete partidos, pero sólo han sumado seis puntos. Ya no basta con no perder. Es la hora de ganar para no tirar por la borda todo el camino recorrido.

El rastro del trayecto más cercano no es una invitación al optimismo. El Cádiz cotiza a la baja con sus sempiternas dificultades para fabricar goles. Ni con tres delanteros pudo meter uno al Albacete en una segunda mitad enredado en un quiero y no puedo, con arreones sin constancia que acabaronen nada.

La duda es si el equipo de Álvaro Cervera será capaz de aguantar arriba hasta el epílogo del torneo. El frenazo que reflejan los números y las sensaciones que desprende son las de un equipo en retroceso, engullido por la presión. Está obligado a ganar, pero el propio entrenador reconoce que cuanta más obligación haya es peor. Un síntoma preocupante. Uno de los principios básicos de cualquier equipo es saber convivir con la exigencia de la competición y la búsqueda de la victoria es siempre la obligación en cada partido. De lo contrario no tiene sentido inscribirse en la Liga. Sin la obligación aparece la amenaza del conformismo. Y sí, el Cádiz está obligado a vencer al Real Zaragoza, un partido considerado una final por los jugadores, como anunció Alberto Perea minutos después del empate en el Carlos Belmonte. José Ángel Carrillo aludía a falta de suerte o de acierto. "Cuando la pelota quiera entrar y ganemos la tendencia va a cambiar", dijo el delantero, que recordaba la ocasiones que había tenido el equipo frente a un Albacete que hizo poco en ataque.

El caso es que por una causa u otra el triunfo se evapora y la diferencia con los demás se volatiliza. La renta sobre los perseguidores es tan estrecha que ya no sirve el empate salvo que los rivales directos concedan una tregua poco probable. Un solo punto sobre el Oviedo -séptimo-, dos sobre el Valladolid -octavo-, tres respecto al Osasuna -noveno-… Eso sí, con posibilidad de rebasar al Numancia -un punto más que los amarillos- y al Zaragoza -dos por encima-. Llega el momento definitivo en el que está en juego la fase de ascenso. La obligación del Cádiz es intentarlo. Depende de sí mismo. Si no recupera el pulso corre el riesgo de terminar el curso con un mal sabor de boca, no por entrar en el play-off sino por una racha autodestructiva que llevaría la decepción al universo cadista.

La reacción es una misión urgente que conlleva una presión ajustada a los parámetros de la lógica del deporte profesional. Quien no sea capaz de soportar la presión no puede ser futbolista, al menos del Cádiz. Hace unos años, en las penumbras de la Segunda División B, se vivió algún ejemplo como el de Cases, que reconoció que no estaba acostumbrado a jugar en presencia de 15.000 espectadores.

Hace justo un año, en la 38ª jornada, el margen del conjunto amarillo -entonces quinto- sobre el séptimo era de tres puntos, un mundo comparado con el escaso punto de ahora. El paso hacia la victoria es necesario en una segunda vuelta errática que no resiste la comparación con la primera. En las 17 jornadas de la segunda, el Cádiz ha sumado 21 puntos frente a los 29 en el mismo número de partidos de la primera.