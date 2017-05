"No iremos al 'play-off' si no peleamos hasta el final"

álvaro Cervera se mostró contrariado en su comparecencia de prensa, quizás porque el partido se había desarrollado en muchas fases de una manera contraria a sus principios futbolísticos. El entrenador del Cádiz daba por bueno el punto después de ir perdiendo 2-0 y 3-1, aunque sabe que la idiosincrasia del equipo varió en el derbi de ayer.

Cervera empezó a valorar al encuentro recurriendo a una reflexión muy curiosa: "Creo que el partido se puede resumir con una frase ilógica. Cuando mejor estábamos empezamos a perder y cuando peor estábamos fuimos capaces de empatar". El preparador hablaba de "jugadas extrañas" en un partido con dos caras en sus pupilos. "Hemos estado bien desde el principio, jugando y actuando como estaba previsto, pero a partir de esas jugadas extrañas y del primer gol el partido se puso de cara para ellos. Luego, la verdad, hemos empatado por empuje más que por buen juego", explicaba.

El técnico cadista dejó detalles de estar algo molesto cuando, de antemano, se pensaba que el filial del Sevilla iba a resultar un rival asequible. "Estamos en casa de uno de los mejores locales de la Liga. Pensar que el Cádiz lo tenía fácil para ganar en Sevilla es una osadía", añadiendo de cara al futuro que "faltan dos partidos y estamos en pleno derecho para disputar el play-off". Pero advertía alzando la voz: "Si no peleamos hasta el final no jugaremos el play-off. Y no lo digo porque seamos malos, sino porque somos como somos".

Cervera prefiere seguir mirando partido a partido aunque sólo resten dos jornadas por disputar: "Lo primero es ganar el próximo partido y esperar. Nos ha ido bien no mirar la tabla porque desde que lo hacemos, salimos diferentes. Hay que ganar el próximo partido para que se aclare el tema".

Regresando a lo acontecido sobre el césped del Sánchez-Pizjuán, indicaba que "el juego bueno fue en la primera parte". "El equipo controló y terminó las jugadas. Les dije a los jugadores al descanso que íbamos 2-0 pero que estábamos bien, aunque no podíamos seguir así. Metimos a José Mari de central y asumimos riesgos y sonó la flauta. Pero no jugamos bien".

Para acabar, se refirió a la polémica de no haber devuelto el balón tras echarlo fuera el rival. "En la jugada del gol de Álvaro ellos no devolvieron el balón y por eso tampoco lo hicimos nosotros".