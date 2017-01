El equipo inicia una semana normal pensando ya en Elche

A falta de la celebración de la festividad del Día de Reyes, la primera plantilla del Cádiz empieza hoy una semana normal dentro de la temporada, en la que el equipo llevará a cabo todas las sesiones de trabajo antes de disputar su primer partido del año nuevo, que le llevará el próximo fin de semana a Elche.

Las vacaciones navideñas, divididas esta campaña en dos partes, son ya historia para el plantel amarillo, que desde hoy pone sus cinco sentidos en el partido del Martínez Valero. Un escenario muy importante en la historia del club -por el ascenso a Primera División obtenido allí en 1981- en el que el actual Cádiz pondrá a prueba el excelente momento con el que cerró 2016.

La semana servirá para tratar de adivinar las intenciones de Álvaro Cervera en cuanto a su único dilema en el once: el centro del campo. Despidió 2016 con Garrido y Abdullah en el doble pivote, quedando Rubén Cruz por delante de ambos y por detrás de Ortuño. Y el Cádiz ganó 4-1 al Sevilla Atlético en un derbi andaluz en el que, además, convenció.

La elección del entrenador se llevó por delante a Eddy Silvestre, que fue titular una semana antes en Córdoba, si bien tuvo que ser sustituido porque, una vez más, su rendimiento no era el adecuado. Por lo tanto, lo normal sería que de nuevo Rubén Cruz fuera el elegido para la mediapunta y que Garrido y Abdullah quedaran por detrás.

Otra cuestión afecta a la banda derecha. Contra el filial sevillista Cervera optó por Nico Hidalgo, que anotó un gol, y dejó en el banquillo a Salvi -marcó en el descuento-, pero habrá que ver si ahora el preparador aboga por mantener al ex del Granada o le da la titularidad al sanluqueño.

El resto del once no debería sufrir variaciones siempre que las lesiones respeten al equipo y los titulares de las últimas semanas no sufran percances en forma de problemas físicos. Alberto Cifuentes, Javier Carpio, Aridane, Sankaré, Brian, Álvaro García y Alfredo Ortuño tienen mucho a favor para ser elegidos.