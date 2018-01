Entre lo inesperado y la alegría

Jona fue presentado ayer como el tercer fichaje invernal del equipo amarillo, en lo que supone el regreso de un delantero que ya sabe lo que significa enfundarse la elástica cadista. El ariete llega con ganas de dejar las mejores sensaciones posibles, de lo que dependerá que su estancia en el Ramón de Carranza se pueda alargar más allá del 30 de junio.

El director deportivo, Juan Carlos Cordero, acompañó al atacante en su puesta de largo en la sala de prensa del Carranza. Cordero destacó que Jona "conoce el Carranza, conoce al Cádiz y no va a tener problemas de adaptación". "En su etapa anterior ya hizo goles aquí y es un jugador que va bien de espaldas y en el juego aéreo. La campaña pasada hizo 15 goles en su equipo a pesar de descender", refiriéndose al UCAM.

A pesar de los números tan discretos con el Córdoba (tres goles), el director deportivo defendió la decisión del club indicando que "por los jugadores hay que apostar cuando están en mal momento". "Confiamos en él y Cervera ha dado el visto bueno a su fichaje. Ha mostrado la cara A y B", comparando su papel la otra vez en el Cádiz o en el UCAM con el de ahora en Córdoba o el del Albacete hace dos campañas. "Sé que nos va a ayudar y tiene condiciones óptimas", remataba Cordero.

El protagonista, Jona, aseguró que "coincido con el juego que tiene el Cádiz, que es un estilo de juego al que me puedo adaptar rápido y bien, sabiendo los bandas que tiene este equipo". "Creo que puedo entrar bien en la plantilla". En este sentido tiene ganas de acumular entrenamientos y coger cuanto antes el estilo tan peculiar de Cervera. "De cada entrenador aprendo muchas cosas y todos los años estoy dispuesto a seguir aprendiendo. En tres años he mejorado tanto defensiva como ofensivamente. Estoy en el mejor momento desde que empecé mi carrera", aseguró.

Resultó inevitable preguntarle por su marcha hace tres temporadas, después de quedarse a las puertas de un ascenso que arrebató el Oviedo y el Athletic B. "Me fui con el deseo de volver. Aquel año tuve que salir porque tuve la oportunidad de jugar en Segunda A cuando salió la oferta del Albacete. No tuve un año bueno en Albacete pero me levanté". No negó que le resultara llamativo el interés de los amarillos. "Me sorprendió que me llamara el Cádiz porque estaba jugando poco en el Córdoba. Si ellos me llaman es que ven que soy el delantero adecuado para competir con los otros delanteros de la plantilla. Por eso sé que el Cádiz ha apostado fuerte por mí", explicó.

Ya ha tenido ocasión de conocer y de entrenar con sus nuevos compañeros. "Ayer (el jueves para el lector) estuve un rato con ellos y hoy (viernes) he entrenado. Se ve que es un vestuario sano y unido, y yo soy también de esa manera". Y admitió que sabe a lo que se enfrenta por la exigencia de Cervera de trabajo máximo sobre el césped para todos los jugadores. "Este Cádiz tiene un sello de identidad bastante claro y sé lo que tengo que hacer. ¿Presión? Ninguna. Quiero llegar aquí y estar lo más rápido posible al nivel de todos. Es mi primer objetivo".

Jona prefiere no marcarse una cifra de goles. "Nunca lo hago. Quiero ayudar al equipo en todo lo que pueda", recalca, y tiene aprendida la lección de los 50 puntos: "La permanencia es lo primero y una vez se logre, soñaremos. Como futbolista sería lo máximo lograr aquí un ascenso con el equipo".