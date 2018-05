Las incógnitas Álvaro García y Carrillo

Álvaro García y José Ángel Carrillo siguen siendo dudas para el partido contra el Zaragoza. Los dos se ejercitaron el viernes a menor ritmo que sus compañeros y todo dependerá de las sesiones del sábado y el domingo. Álvaro Cervera explicó que si entrenan con normalidad a partir del sábado estarán disponibles y si no lo hacen no jugarán el lunes.

“Si los médicos dicen que hay riesgo de que rompan no jugará”, indicó Cervera, que tampoco puede contar con el lesionado Salvi. En el cao de no poder contar con los extremos, “tendremos que buscar la profundidad de otra manera”. El técnico explicó que “Salvi y Álvaro juegan muchos partidos, su rendimiento es explosivo, pero el Cádiz es un equipo más que jugadores. No podemos tirarlo todo por la borda, hay que buscar la manera de jugar de otra forma. Lo importante es que no nos sorprenda el rival, ojalá sorprendamos nosotros”.