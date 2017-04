La incógnita del nuevo dúo

Si Jon Ander Garrido y Rafidine Abdullah estuviesen en disposición de participar, Álvaro Cervera tendría margen de maniobra y a buen seguro que uno e incluso los dos hubiesen sido titulares en el encuentro de esta tarde ante el UCAM Murcia. Tanto uno como otro suelen tener sitio en el once inicial cuando su condición física es óptima. Pero hoy las circunstancias adversas mandan. Los dos están lesionados -quizás tengan que perderse más de una cita- y se han quedado en tierra. Mala suerte. La falta de efectivos en el centro del campo del Cádiz no da posibilidad de elección al entrenador, que sólo puede recurrir a José Mari y a Eddy Silvestre salvo que sorprenda con alguna otra variante que a priori no se espera. Los experimentos son peligrosos.

No hay tiempo para lamentarse por los ausentes y sí para esperar lo mejor de los presentes. Será la primera vez esta temporada que el roteño y el roquetero compartan lugar en el doble pivote como titulares. Nunca lo ha habían hecho hasta ahora desde el comienzo de curso. Se habían dado todas combinaciones posibles durante la competición, unas más que otras, como las de José Mari-Abdullah, José Mari-Garrido, Garrido-Abdullah, Garrido-Eddy y Eddy-Abdullah. Y cuando el míster se decantó por colocar un trivote, juntó a Garrido, José Mari y Abdullah en tres ocasiones y en una a Garrido, Eddy y Abdullah.

Y hoy, después de 31 jornadas de Liga, forman pareja de baile desde el pitido inicial José Mari y Eddy siempre y cuando se cumpla la lógica. Ellos son esta tarde los motores del equipo en la medular y deben funcionar a tope para afrontar el asalto de la vieja Condomina, sin olvidar el trabajo de los demás. El gaditano es uno de los baluartes en el centro del campo y el almeriense debe encontrar su mejor versión. Hoy dispone de una buena oportunidad para dar un paso al frente y demostrar que puede tener sitio en el equipo. De los cuatro centrocampistas que quedaron en la plantilla después del mercado de invierno es el que menos minutos atesora durante toda la campaña. Es el único que no ha alcanzado los 1.000 (no llega a los 870 entre Liga y la Copa del Rey), mientras que José Mari supera los 1.500 pese a que se ha perdido varias jornadas por problemas físicos. Abdullah ya rebasa los 2.000 y Garrido está por encima de los 1.600.

Eddy Silvestre dispone de una ocasión de oro para emerger y convertirse en un futbolista importante en el tramo decisivo de la temporada. Si hoy consigue rayar a buen nivel, el equipo lo agradecerá.

José Mari y Eddy han coincidido sobre el césped durante 103 minutos distribuidos en cuatro partidos, pero ya empezados, nunca desde el arranque. No fue hasta el choque contra el Levante en el Ciutat de Valencia, en la 14ª jornada, cuando estuvieron a la vez en el terreno los últimos diez minutos cuando el azerbaiyano entró en el 80. Hubo que esperar hasta la segunda vuelta, en el capítulo 23º, para verlos de nuevo juntos durante 13 minutos. Fue en la visita a Mallorca, cuando el roteño ingresó en el césped al final. En el 27º, ante el Numancia en Soria, compitieron a la vez 20 minutos cuando Eddy sustituyó a Imaz. Y ante el Oviedo, durante 60 minutos cuando el de Roquetas de Mar relevó al lesionado Salvi.

De esas cuatro veces que jugaron a la vez, tres fueron como parte de un trivote (Levante, Mallorca y Oviedo) y sólo una como doble pivote (los 20 minutos finales en Soria). Hoy les toca llevar la brújula desde el minuto uno ante un rival que aprieta de lo lindo en su campo.