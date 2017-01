"Todos importantes" pero nadie imprescindible, según Garrido

Jon Ander Garrido pasó ayer por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal tras el regreso a los entrenamientos para hablar tanto del encuentro del pasado fin de semana como del próximo compromiso. El centrocampista, que se perdió la cita con el Valladolid al cumplir un partido de sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas, volverá a estar disponible para Álvaro Cervera para enfrentarse al Almería el domingo en el Ramón de Carranza.

"El otro día tuvimos la mala suerte de encajar un gol pronto. Otras veces hemos estado más acertados pero esta vez no lo estuvimos. No vi superioridad del rival, aunque sí la posesión, pero no llevaron peligro", señaló en relación a la derrota cosechada frente al conjunto pucelano.

A pesar de tratarse de un fijo en los esquemas del técnico cadista, el medio vasco se negó a atribuirse la consideración de imprescindible, destacando que "todos nos consideramos importantes, y eso es algo que realmente en el equipo se nota".

Tras una primera mitad de Liga magnífica, Garrido asegura que la plantilla tiene las ideas claras para mantener la misma línea en la segunda vuelta. "Suelen ser más complicadas para los equipos recién ascendidos, pero si continuamos como hasta ahora vamos a seguir haciendo buenos resultados. Estamos deseando que llegue el domingo para empezar con buen pie".

Sobre el rival, el Almería, recordó que "hace poco estaban en Primera, se han reforzado con un par de jugadores, y el venir tras varias derrotas les hará tener mayor exigencia".