La ilusión de un nuevo paso

La derrota en Oviedo empuja a los gaditanos a buscar la reacción inmediata en su regreso a casa después de dos partidos consecutivos con las maletas a cuestas como visitante. Para mantener vivo el sueño de la promoción el Carranza debe ser un fortín. Cuantos más puntos se queden en casa, más factible será el acceso al play-off de ascenso. La papeleta no se presenta nada fácil frente a un adversario que atesora un potencial mucho mayor de lo que refleja su incómoda situación clasificatoria. Lo amarillos deberán mostrar su habitual intensidad, no dar facilidades en defensa y sobre todo ser más seguros en los balones aéreos que lleguen a su área, los que propiciaron en el reciente varapalo sufrido en Oviedo.

Otra posibilidad, difícil pero no imposible, es que el míster se decante por un trivote con Jon Ander Garrido, José Mari y Rafidine Abdullah, con el francés más adelantado como enlace entre la media y Ortuño. En la portería no faltará Alberto Cifuentes, escoltado por la habitual línea defensiva de cuatro formada por Javier Carpio, Aridane, Sankaré y Brian Oliván.

El delantero Miku vuelve al equipo madrileño un mes y medio después

El delantero venezolano Miku, que no entraba en una convocatoria del Rayo desde el 28 de enero por decisión técnica, a la lista para medirse al Cádiz. El ariete ha tenido un papel secundario en lo que va de 2017. Solo ha jugado tres partidos y desde finales de enero permanecía fuera de las convocatorias, primero con Rubén Baraja de entrenador y segundo con Míchel. La presencia del atacante no es la única novedad, puesto que el mediapunta Santi Comesaña y el defensa central Pablo Iñiguez también han entrado en la convocatoria. Se caen respecto a la pasada jornada el extremo Diego Aguirre y el central portugués Zé Castro, por decisión técnica, y el centrocampista Fran Beltrán, por sanción. Por decisión técnica no están los defensas Ernesto Galán y Razvan Rat y los medios Franco Cristaldo y Toni Dovale, mientras que por lesión es baja Raúl Baena. La lista completa de convocados para jugar contra el Cádiz la forman los porteros Paulo Gazzaniga y Tomás Mejías; los defensas Quini, Amaya, Iñiguez, Chechu Dorado y Nacho; los centrocampistas Trashorras, Jordi Gómez, Alex Moreno, Comesaña, Clavería, Embarba y Ebert; y los delanteros Lass, Manucho, Miku y el ex cadista Javi Guerra.