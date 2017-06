La ida de la primera ronda, los días 14 y 15

Laliga ya ha fijado fechas y horarios para la disputa de la fase de ascenso a Primera División, en la que el Cádiz se ha ganado un hueco a falta de dilucidar si accede como tercero, cuarto o quinto. Los seis partidos -cuatro de la ronda inicial y los dos de la última- comenzarán a las nueve noche. La primera eliminatoria arrancará el miércoles, día 14, con el encuentro de ida que dirimirán el sexto clasificado y el tercero en el campo del equipo clasificado en el puesto más bajo. El jueves 15 empezará el otro cruce en el estadio del quinto, que se medirá al cuarto.

La vuelta entre el tercero y el sexto será el sábado 17, mientras que el desenlace en el duelo entre el cuarto y el quinto se producirá el domingo 18.

La eliminatoria definitiva entre los ganadores de las otras dos está programada para miércoles 21 y la vuelta será el sábado 24. Ese día se celebrará en Cádiz la procesión magna mariana y podría darse la coincidencia del partido decisivo del equipo amarillo para ascender -si accede a la última ronda- con el desfile de una decena de pasos.

A priori parece que su rival en la fase de ascenso será el Tenerife si el próximo fin de semana, en la última jornada, no surgen sorpresas.

La única posibilidad de los amarillos de quedar tercero es ganar en el José Zorrilla a un Valladolid que se juega el billete para el play-off y que el Getafe pierda en el campo del descendido Mallorca. Lo normal en principio es que el conjunto madrileño conserve la tercera plaza y aboque a los gaditanos a la cuarta, la que ocupan ahora, o a la quinta. En cualquier caso, nunca se dará un cruce entre gaditanos y getafenses en la primera ronda.

Si el Tenerife araña un punto en Zaragoza aseguraría al menos el quinto puesto y optaría al cuarto en función del resultado que obtenga el Cádiz en territorio pucelano. Se cruzarían seguro y sólo habría que definir las posiciones de los dos para concretar dónde se disputan los partidos de ida y vuelta. En la Liga, empataron a uno en el Heliodoro Rodríguez López en la primera vuelta y vencieron los insulares (0-1) en la segunda.

La lógica, que no siempre se cumple, apunta a un enfrentamiento entre Cádiz y Tenerife en la primera eliminatoria, aunque el cruce podría ser con otro rival si el cuadro canario pierde en la última jornada y se produce un doble o incluso triple empate de puntos con Huesca y Valladolid. En caso de igualdad de puntos con el Huesca, el puesto de cada uno se decidiría por el goal average general al estar equilibrados en el particular. El Tenerife aventaja al conjunto oscense en tres tantos en un balance general que podría variar en caso de derrota de los chicharreros y triunfo de los aragoneses. Si el empate a puntos es con el Valladolid, el Tenerife quedaría por delante gracias al mejor goal average particular. Si hubiese triple empate, el Huesca terminaría quinto y sería el rival del Cádiz y el Tenerife acabaría en el sexto lugar. Para que el Tenerife empate a puntos con Huesca y/o Valladolid tendría que peder y eso supondría que el Cádiz finalizaría entonces en la cuarta posición.