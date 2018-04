La hora de la victoria

Una nueva final. Todos los partidos son finales en el sprint sostenido hasta la meta. La de hoy, una más en un contexto condimentado con el aderezo de la ilusión pero sobre todo salpimentado con la imperiosa necesidad de desempolvar el infinitivo del verbo ganar para tomar impulso en una batalla por el ascenso cada vez más enrevesada. El Cádiz afronta desde hoy uno de los tramos más duros de la larga recta final de la Liga que le apartan del Carranza hasta mediados del próximo mes de mayo, cuando mida sus fuerzas con el emergente Real Zaragoza. Antes, por primera vez esta temporada, el calendario le reserva dos partidos a domicilio de manera consecutiva. Es lo que toca en un momento decisivo. Una vuelta de tuerca más en el objetivo con el que sueña todo el cadismo. Los dos desplazamientos seguidos en ocho días le llegan en plena disputa por las codiciadas plazas de privilegio: contra el Real Valladolid y después frente a un Albacete que todavía no ha terminado de cerrar la permanencia en la categoría de plata.

La visita en la sobremesa de hoy al estadio José Zorrilla -a partir de las cuatro de la tarde, ofrecido en directo por televisión a través de los habituales canales de pago- para medirse a un rival directo adquiere una trascendencia mayor que las citas anteriores. La importancia de cada partido va en aumento con el paso de las jornadas y la relevancia del encuentro no admite dudas. El campeonato se adentra ya en la 37ª y no cabe otra opción que dar un paso al frente, cuando el margen de error es equivalente a cero. El Cádiz debe sobreponerse además a la baja de su hombre más determinante. Álvaro García no se recuperó de las molestias que sufre en una rodilla y se quedó en tierra. Mala noticia. No es plato de buen gusto jugarse la vida sin el futbolista más desequilibrante, pero al Valladolid le pasa lo mismo. No puede contar con el sancionado Jaime Mata, máximo goleador de la Liga con 27 tantos. Un alivio para los visitantes.

Los gaditanos enlazan nada menos que cinco duelos sin conocer la victoria, la que hoy busca en una misión comprometida, en la que está obligado a dar la versión solvente que le lleva a residir en la planta noble de la clasificación desde el 16º capítulo.

Pero la estancia en la parte alta no es eterna sin la fabricación de nuevos puntos. Sólo cuatro de los últimos 15 -una derrota y un póquer de empates- reflejan el atasco de un equipo que, lejos de poner freno a su ambición, hoy quiere poner fin a la dinámica negativa con sus argumentos de sobra conocidos: solidez defensiva con el trabajo colectivo, intensidad de principio a fin, aburrir al contrario, aprovechamiento de espacios, balón parado… Es la hora de la reconciliación con la victoria.

El conjunto amarillo encara una oportunidad de oro para alejarse de manera casi definitiva de un adversario que pretende apretar aún más la tabla. El equipo de Álvaro Cervera parte desde la vistosa atalaya de la cuarta posición con 58 puntos, cuatro más que el Valladolid, noveno con 54. Las cuentas son claras. Una victoria del Cádiz le situaría con siete puntos más a falta sólo de cinco jornadas para la clausura del campeonato. Una derrota llenaría el camino de obstáculos. Se trata, por tanto, de un partido de vital importancia en el que incluso podría valer un empate si además acompañan los resultados en los otros encuentros con participación de escuadras que también protagonizan la lucha por dar el salto a la elite. Además de sudar en el desempeño de la tarea propia, a estas alturas de la película también cuentan los marcadores que se den en otros terrenos. Hasta 11 equipos están implicados en la puja por las tres plazas de ascenso. Menudo lío.

No se parece en nada el duelo a la hora de la siesta con el que protagonizaron en la última jornada del curso anterior, cuando el Cádiz compareció en Pucela con un equipo plagado de suplentes ante un cuadro local que entonces apuraba sus opciones de meterse en el play-off. Cayeron los visitantes -con un gol de Juan Villar-, que hoy sí van con todos los que están sanos. A la ausencia de Álvaro García se une la de Ivan Kecojevic, también lesionado. La novedad es el regreso de Álex Fernández tras cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. El madrileño es uno de los fijos en el centro del campo, donde se suelen cocinar los partidos. Llevaba una carga considerable de minutos y le habrá venido bien el descanso.

El entrenador apuesta una semana más por un bloque sujeto a pequeñas modificaciones, algunas obligadas. En principio no se mueven del once Alberto Cifuentes -guardián de la portería-, los defensas Rober Correa, Servando, Marcos Mauro y Brian. El lateral izquierdo está disfrutando de la continuidad que no tuvo a lo largo del curso. Garrido y Álex son los encargados de llevar el timón en la medular, Salvi irrumpe a priori por la banda derecha y la incógnita radica en quién será el sustituto del utrerano. Si Carrillo relevó al sanluqueño ante el Rayo y el Almería, quizás lo vuelva a hacer ahora en el otro costado. Otra duda es si el técnico empieza con dos o tres medios y si da entrada de inicio a Alberto Perea, ya sea ubicado en tres cuartos o en la banda izquierda. El jugador más adelantado sería David Barral o Dani Romera.

Los amarillos se agarran a las buenas sensaciones que ofrecieron en casa durante la segunda mitad del reciente encuentro contra el Sporting -los locales hicieron méritos para lograr el triunfo- para dar tratar de dar la campanada en territorio pucelano. Nada es imposible en un torneo tan equilibrado, pero para vencer es imprescindible recuperar el olfato goleador, extraviado de manera preocupante en las últimas semanas. El Cádiz no ha visto puerta en los tres envites más recientes y hoy está llamado a gritar gol de una vez. Y si además marca primero, avanzará en su reto de batir a un Valladolid que quiere construir un fortín en su estadio. Los gaditanos han demostrado que son competitivos lejos de casa, aunque deben mejorar en relación a la última salida, la que acabó con derrota (1-0) y mala imagen en el campo del Reus. Los errores se pagan caros y hoy es el día indicado para remontar el vuelo. Con ilusión, sin presión añadida. Con valentía.