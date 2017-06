El partido del Cádiz en Valladolid no pasará a la historia por la repercusión de su resultado (1-0) ni tampoco por la alineación, ya que los elegidos por Álvaro Cervera para jugar en el José Zorrilla no se parecerán en nada a los que el jueves planten cara al Tenerife en la ida del play-off. El jueves volverán los hombres de Álvaro porque Cervera tiene fe ciega en la base que tan buen resultado le ha dado a lo largo del curso. Esa alineación que el cadismo se sabe de carrerilla. Cifuentes, Carpio, Aridane...

Nada ver el Cádiz de Valladolid con el que se enfrentará al Tenerife. Dos equipos con el mismo escudo y color, pero completamente diferentes. Las diez novedades que presentó el once en Pucela pasa una vez en una campaña, y sucedió el otro día porque lo que tenía el Cádiz en juego no merecía arriesgar con los teóricos titulares. El de Valladolid fue un partido que para algunos teóricos suplentes significó la posibilidad de despedirse de amarillo en encuentro oficial. Si no sucede nada raro no volverán a jugar porque la promoción queda destinada para otros.

Jesús Fernández disfrutó de su primera titularidad en Liga, Iván Malón se pudo sentir lateral derecho al no estar el incombustible Javier Carpio, y Migue González vivió de nuevo la experiencia de sentirse útil para el equipo, pues no jugaba desde el 29 de enero. También fue novedosa la titularidad de gente como Nico Hidalgo -partido muy pobre el suyo-, Aitor García, Jesús Imaz y Gorka Santamaría, piezas que en muchas ocasiones no han ido convocadas o han contado con una participación contada.

Los experimentos y el capítulo para los descansos con motivo de las rotaciones comenzaron y acabaron en Valladolid. Esa política no se extiende más en el tiempo estando a la vuelta de la esquina una cita de la transcendencia de una fase de ascenso a Primera División. Desde que el equipo ha vuelto al trabajo tras regresar de tierras pucelanas, Cervera ha puesto entre sus ojos a los elegidos más veces en sus alineaciones, los teóricos titulares, los llamados a estar el jueves en el once... los elegidos para la gloria.

Una alineación que el cadismo se sabe de carrerilla: Alberto Cifuentes, Carpio, Aridane, Sankaré, Brian Oliván, Garrido, José Mari, Salvi, Álvaro García, Aketxe y Alfredo Ortuño. Todo lo que no sea este once pasa a formar parte del factor sorpresa por parte del preparador. No por ello hay que catalogar como imposible que, por ejemplo, Luis Ruiz ocupe el lugar de Brian o que Abdullah salga de inicio en el doble pivote; serían sorpresas venidas a menos.

Lo de Brian puede tener base sólida en que precisamente tras perder el Cádiz ante el Tenerife en Carranza (0-1), con un gol en una acción en la que el ex del Granada dejó un vacío grande en su lado, estuvo tres jornadas consecutivas fuera del equipo dando la sensación de ser un castigo. Luis Ruiz jugó en Valladolid, pero ese dato, conociendo la forma de actuar de Cervera, no es indicador de que ahora sea segura la titularidad de Brian.

En cuanto a Abdullah, tomando como referencia las seis últimas jornadas de la fase regular -cuatro veces suplentes y dos titular-, parece que parte en desventaja respecto a Garrido y José Mari, que llevan un mes y medio liderando el doble pivote. Una variación entre esos tres jugadores tampoco sería una sorpresa mayúscula.

Salvi y Álvaro García, en los extremos, y Aketxe y Ortuño, en el ataque, están llamados a volver al once inicial tras no hacerlo en Valladolid. Es la punta de lanza favorita del técnico a pesar de que Ortuño no marca desde el 16 de abril y, además, su rendimiento ha bajado de manera considerable en las últimas semanas. Pero es el once que parece gustar más al máximo responsable del plantel y el que de carrerilla entonan los miles de aficionados que siguen al equipo. Una alineación cerrada salvo que lleguen lesiones en las dos sesiones de trabajo que aún faltan o que Cervera quiera reinventarse dando la vuelta a una demarcación del equipo que inicialmente está asignada.

Completar la convocatoria sí depende de las necesidades del entrenador y del estado de los teóricos reservas. Un banquillo es un recurso para buscar soluciones que no da el campo, además de una botella de oxígeno para los que están más justos de fuerza.

Los hombres de Álvaro están elegidos y se preparan para la primera de las dos batallas por la guerra del ascenso a Primera. Una lucha que verán muchos pero que queda reservada para unos pocos; once exactamente. Los elegidos para jugar. Elegidos para la gloria.