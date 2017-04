Que la historia no se repita

El Cádiz ha cumplimentado las 35 primeras jornadas de la presente competición liguera con un total de 54 puntos en su casillero y ubicado en puesto clasificatorio para las eliminatorias destinadas a seleccionar el tercer equipo que ascenderá a la máxima categoría. Coincidencias de este mundillo del fútbol plagado de curiosidades, el Tenerife de la temporada 2013/14, entrenado asimismo por Álvaro Cervera, alcanzó ese momento por aquel entonces con el mismo número de puntos sumados y también como uno de los conjuntos inmediatamente situados detrás de los dos que encabezaban la tabla.

Es de esperar que ahí se acaben las similitudes entre aquel cuadro chicharrero y el actual conjunto amarillo, en ambos casos dirigidos por el técnico que hace unos meses se convirtió en el principalísimo artífice del salto del Cádiz a la categoría de plata. Cualquier parecido con el trayecto vivido por los tinerfeños en los siete últimos encuentros de aquel ejercicio resultaría decepcionante ya que, lejos de seguir pugnando hasta última hora por una de las plazas de privilegio, el hundimiento alcanzó unas dimensiones desconocidas en el balompié español. Hasta tal punto se desinfló la escuadra insular que se mostró incapaz de sumar un punto más y cerró la competición con los 54 que atesoraba tras la 35ª jornada. Siete derrotas consecutivas, un balance catastrófico sin explicación objetiva pero que dio para comentarios de todo tipo sobre las posibles causas de tamaño desastre.

El arranque liguero de aquel Tenerife no resultó brillante y llegó a ocupar uno de los puestos de descenso a Segunda División B durante 13 jornadas, las comprendidas entre la 2ª y la 13ª más la 22ª. La primera vez que entró en zona de promoción fue tras la jornada 31ª gracias al 5-0 con que batió a la Ponferradina. Se puso séptimo, lugar válido porque el Barcelona B andaba más arriba y no podía jugar la fase de ascenso. Los tinerfeños no bajaron de ahí y en la 35ª se impusieron al Numancia por 3-2 para ponerse cuartos.

La lógica euforia se trocó en desasosiego a partir de entonces al encadenar siete derrotas, en las que para más inri los pupilos de Álvaro Cervera no mandaron el balón a la red de los equipos contrarios en ocasión alguna. Se convirtieron en sus verdugos, por este orden, Jaén (1-0), Girona (0-1), Las Palmas (1-0), Córdoba (0-1), Sabadell (1-0), Real Murcia (0-1) y Sporting (3-0). Como tropiezos más dolorosos, sin duda decisivos para resquebrajar la moral, cabe señalar los de Jaén y Las Palmas al haber encajado los tantos en el minuto 89. Por cierto, entre los goleadores que acabaron con las esperanzas del Tenerife hubo tres jugadores que han vestido la camiseta cadista: Jona (Jaén), Jandro (Girona) y López Silva (Córdoba).

Total, que aquel Tenerife de Álvaro Cervera terminó 11º y por los pelos, pues Lugo y Numancia lo siguieron con los mismos puntos.