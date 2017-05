La historia juega a favor

Lo tiene en su mano. Basta con apretar un poco más en la recta definitiva hasta cruzar la meta para conseguir un éxito inimaginable en el arranque de la temporada del regreso a la categoría de plata. Quedan tres jornadas para el epílogo de LaLiga 1|2|3 y el Cádiz depende de sí mismo para confirmar su clasificación para la fase de ascenso a Primera División. Lleva 23 jornadas consecutivas en las alturas y si gana dos partidos más -serían seis puntos más- se meterá en el play-off hagan lo que hagan sus rivales directos. La victoria se convierte en un factor imprescindible para no tener que no deba estar pendiente de otros. En caso contrario, si no suma seis puntos, tendría que esperar el fallo de dos de los equipos que luchan por el mismo objetivo. Quizás no necesite tantos puntos siempre y cuando otros no obtengan los nueve que todavía están por disputar. A todos les cuesta engordar su saldo después de tantos meses y en principio parece complicado que alguno agarre esos nueve puntos que todavía están en el aire.

Huesca y Real Oviedo, con cuatro y cinco puntos menos que los gaditanos a día de hoy, son los adversarios que los amarillos tienen la oportunidad de alejar del todo. Es una renta apreciable pero ni mucho menos definitiva. Si consigue dejarlos atrás, la única tarea que quedaría sería la de concretar en qué puesto accedería a las eliminatorias programadas a partir de mediados de junio. El conjunto de Álvaro Cervera es el inquilino del quinto escalón pero dispone de margen para quedar tercero -está a cuatro puntos del Getafe-, cuarto -acredita los mismos puntos que el Tenerife-, o incluso caer al sexto -parte con tres más que el emergente Real Valladolid-. Sevilla Atlético a domicilio, Elche en el Ramón de Carranza y Valladolid fuera de casa son los tres envites que encaran los amarillos, que se marcan el reto de visitar el estadio José Zorrilla en la última cita con la tarea la finalizada. El filial de Nervión ya ha cumplido su objetivo de la permanencia. El Elche, penúltimo, lucha a la desesperada por no caer al abismo de la Segunda B. Y el Valladolid puja con fuerza por una de las plazas de privilegio como rival directo de los amarillos.

El modelo actual de la promoción de ascenso de Segunda A a Primera, implantado en la campaña 2010/11, ofrece datos que abren de par en par la puerta de la esperanza para el Cádiz. La historia refleja que la inmensa mayoría de las escuadras que en los cursos anteriores habitaba en posiciones de play-off a falta de tres capítulos para el final del campeonato acabó el torneo en esa zona de privilegio.

De los 24 equipos -cuatro cada una de las seis temporadas, en algunos casos con la repetición de clubes en distintos ejercicios- que residían entre el tercer y el sexto puesto, 22 certificaron su presencia en los cruces decisivos en busca de la elite. Uno de los que estaba en esos peldaños, el Sporting de Gijón, se propulsó al segundo puesto en los tres episodios finales del curso 2014/15 y ascendió de manera directa en detrimento del Girona, que acompañó a Las Palmas, Valladolid y Zaragoza en rondas a vida o muerte resueltas con el triunfo de los canarios.

En la andadura 2015/16, la más reciente, el Zaragoza ocupaba el quinto puesto con tres partidos por delante en una tabla muy apretada. Pero sólo sumó cuatro puntos de los últimos nueve y salió despedido de la zona noble en beneficio del Córdoba, que con siete puntos en el esprint final pasó del noveno al quinto lugar y se unió a Nástic de Tarragona, Girona y Osasuna, que ya figuraban entre los mejores tres jornadas antes. Los navarros, sextos, ganaron los dos rondas y cruzaron la puerta de entrada de la Liga Santander.

En las cuatro campañas restantes no hubo cambios entre la 40ª y 42ª jornada. En la 2010/11, Elche, Granada, Celta de Vigo y Valladolid no se movieron de donde estaban y fueron los nazarís los que subieron a Primera. El cuadro pucelano, que marchaba en séptimo lugar -el Barcelona B tenía el sexto-, disponía de tres puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Xerez Club Deportivo, que se duplicó en los últimos compromisos.

En la 2011/12, Valladolid, Alcorcón, Hércules y Córdoba, este último con seis puntos de renta sobre el séptimo, aguantaron entre la tercera y la sexta plaza y los pucelanos fueron los que se llevaron el gato al agua.

En la 2012/13 el recorrido fue idéntico para Almería, Girona, Alcorcón y Las Palmas. Los insulares, sextos, resistieron el empuje de la Ponferradina, que estaban a dos puntos y acabaron empatados. El premio del ascenso se lo llevó el cuadro andaluz.

En la 2013/14, el Barcelona B quedó tercero y hasta el séptimo entró en el play-off. Los cuatro equipos que están enclavados en esa zona a falta de tres jornadas se mantuvieron hasta el final. Llegaron Real Murcia, Sporting de Gijón, Las Palmas y Córdoba, que logró el hito de saltar a Primera desde la séptima posición. Los andaluces habían estado igualados a puntos con el Recreativo a falta de tres capítulos y al final del torneo. El Cádiz se tiene que limitar a respetar las estadísticas en los tres encuentros pendientes para culminar con éxito la Liga y afrontar el tercer objetivo sin obligación pero con la máxima ilusión.