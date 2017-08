"Me gustó casi todo lo que hizo el equipo"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, se mostró satisfecho con las sensaciones que dejó el conjunto amarillo en su presentación delante de la afición. "Buscamos llegar a lo que hemos sido siempre, con una sensación de competir bien, con fuerza, robo de balón, contraataque... Ahora hay que intentar trasladar las sensaciones a la Liga. Tenemos las mismas virtudes y los mismos defectos".

El preparador cadista aseguró que "me ha gustado casi todo de mi equipo", aunque algunos aspectos no tanto. "Hay gente nueva que tiene que saber que debemos ser menos vistosos y más prácticos. Esas cosas se aprenden y por lo demás llegamos bastantes veces arriba aunque faltó finalización. El gol que nos marcan es un acierto de ellos y la jugada del mano a mano con nuestro portero tenemos que evitarla".

El Cádiz apretó arriba pero no superó al portero. "Ahora no me preocupa que no haya gol" dijo Cervera. "No queremos hacer paredes por el centro, sino llegar a la linea de fondo y lo hemos hecho. Nos falta poner la guinda, que es lo más importante".

Preguntado sobre el mal estado del césped, el inquilino del banquillo del Cádiz indicó que "imagino que los encargados de ponerlo bien se afanarán en ponerlo a punto. No es normal como está. Hay que gente que se ocupa de eso y lo arreglará".

Por su parte, el entrenador de Las Palmas, Manolo Márquez, afirmó que su equipo "no jugó bien, hubo mucha entrega pero el encuentro no fue nada vistoso. Por la banda de Álvaro llegaron muchos centros a nuestra área pero los centrales estuvieron bien y ellos apenas remataron. Sin hacer un partido brillante ganamos".

Márquez apuntó que "no tuvimos salida del balón. No estuvimos bien en la segunda parte, y no se puede poner como excusa el mal estado del campo". A su juicio, "lo positivo es ver cómo hay jugadores que aguantaron en el partido más tiempo del que pensábamos".