"A todos nos gusta sentirnos queridos"

álvaro Cervera estaba ayer algo más hablador que de costumbre, o al menos más dispuesto que otros días a transmitir con el verbo más de lo que literalmente decía con las palabras. Con sutileza, como siempre sin la menor pretensión de molestar a nadie, con educación y respeto, el denominador común en todas y cada una de sus comparecencias, con prudencia, en suma, deslizó alguna que otra frase que llevaba mensaje incluido y que para algunos sí que pudo resultar inoportuna por aquello de que este fin de semana el Cádiz apura sus opciones reales de pelear por el ascenso directo. Como cuestión de fondo, su manera de entender el fútbol y cómo se le valora tanto por lo que ofrece como por el rendimiento que ha dado y está dando, incuestionable con los números en la mano.

"La forma de jugar no va a cambiar porque el entrenador no da más", adelanta para quienes deseen ver otra cosa sobre el césped con él en el banquillo. "No creo en la salida del balón de otra forma, ni yo ni los jugadores; no creo que debamos actuar con Salvi y Alvarito por dentro en vez de por fuera, con Ortuño viniendo a medio campo a recibir el balón", desgrana, admitiendo que con otros mimbres "a lo mejor me plantearía otra cosa".

En realidad, su visión del juego es "simple pero también efectiva". Y argumenta con una innegociable dosis de responsabilidad. "La diversión de mucha gente es mi trabajo. Yo voy a hacer mi trabajo y tengo que ganar", aclara. "No tengo que pasarlo bien; es más, lo paso mal", confiesa. Obviamente, es perfectamente consciente de que la afición siempre quiere más. "La gente quiere ganar 4-0, pero eso es difícil", recuerda, e insiste en que "cambiar la forma de jugar es complicado porque con estos jugadores no podemos plantearnos sacar el balón dando 15 toques". El entrenador del cuadro amarillo resume su filosofía y su apuesta en la Tacita de Plata con un ejemplo: "Le doy más valor a un robo que a un túnel". Que nadie tenga dudas.

Su propuesta futbolística es la consecuencia de una manera de ser, del sentido común de un preparador que, más allá de los logros deportivos ya alcanzados y por alcanzar, pasará a la historia del club por su derroche de sensatez y lógica. "Intento poner en valor lo que hacemos", reconoce antes de preguntarse "¿qué es jugar bien?". No aguarda respuesta. Al más puro estilo de ariete ratonero se anticipa a todos. "Guardiola, Sampaoli… Los admiro, pero realmente los han superado equipos que normalmente juegan mal. Para mí jugar bien es ganar y que la gente esté ilusionada. Luego, cuando quiero ser espectador, igual busco otro tipo de juego. Pero como aficionado de un equipo o entrenador, jugar bien es ganar", asegura.

Interrogatorio final. ¿Se siente Cervera valorado como técnico del Cádiz? "No lo sé, lo imagino. Por los jugadores creo que soy querido". ¿Y por la afición? "Sé que en Cádiz se quiere más, pero a todos nos gusta sentirnos queridos. Nacemos para eso". ¿ Y por el club? "Hubo momentos". Enigmático.