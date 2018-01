"No me gusta que el mejor sea el portero"

El entrenador del Cádiz compareció con semblante serio en la sala de prensa del Ramón de Carranza, después de la victoria sobre el Córdoba, molesto por la imagen y algunos aspectos de su equipo que no le convencieron.

"Contento porque hemos ganado pero nos vamos sabiendo que el mejor ha sido nuestro portero y eso no me gusta. Eso lo tenemos que cambiar", advertía el preparador del cuadro gaditano nada más comenzar su intervención. Álvaro Cervera se lamentó de que "Garrido robaba todas las pelotas y atacaban Salvi y Alvarito (García)". "Esto debemos cambiarlo porque tenemos que hacer más cosas. Me preocupa porque el contrario ha tenido ocasiones para empatar o para no perder. En otras ocasiones el equipo contrario no llegaba y ahora sucede que el que nos salva es el portero".

Saltó la pregunta de qué era lo que intuía que había cambiado para que el equipo muestre otra cara en algunos momentos en los que antes era muy fiable. "Lo único que ha cambiado es que José Mari se ha lesionado y que no lo tenemos. Buscaremos soluciones, aunque estamos más cerca de dejar de sumar jugando así". Seguidamente el técnico admitió que "todos los equipos tienen baches y ahora nos cuesta más a pesar de que estamos ganando". "Debemos analizar las cosas que hemos hecho y buscar soluciones".

Algunos de los síntomas preocupantes que salieron a relucir ya se vieron ante el Granada, si bien el entrenador del Cádiz ve algunas diferencias entre una cita y otra. "Hoy (por ayer) el rival no era el Granada, aunque a equipos que han venido con esta cara los hemos minimizados. La inercia es que en cualquier momento puedes dejar de ganar", añadiendo que "individualmente no me gusta ver relajación". "No me gusta que cada saque de banda sea un centro. Hasta que un día nos la metan y nos enfadaremos. No quiero quitar mérito, pero tenemos que ser más contundentes".

Sobre los dos goles anotados por Álvaro García y la posibilidad de que algún club abone su cláusula de rescisión, apuntó que "no puedes ir contra la naturaleza". "Si viene uno y paga, no puedes hacer nada. En Segunda hablar de ocho millones de euros es una cifra complicada. Veo en Primera traspasos por 15 o 18 millones de jugadores que no prefiero antes que a Álvaro", finalizaba.