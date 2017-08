El enfrentamiento abierto entre Manuel Vizcaíno y Quique Pina llegó ayer a la mesa de Juan Carlos Cordero. La presentación de Villanueva y Kecojevic era la ocasión perfecta para preguntarle por la situación de máxima tensión que viven el presidente y el consejero delegado. El hombre de máxima confianza del murciano sabe mejor que nadie lo que viene sucediendo entre los socios de Locos por el Balón, aunque prioriza en centrarse en sus obligaciones dentro de la entidad.

El director deportivo trató de no profundizar en exceso en un asunto espinoso, aunque tampoco huyó de la pregunta. "No voy a entrar en valoraciones porque bastante hay ya dentro. En su momento lo dije muy claro, y de un tema particular hablé y ese tema quedó zanjado y todo lo demás sigue abierto". Del tema al que se refiere Cordero es el del retraso en los fichajes motivado por la ausencia de firma pactada entre Vizcaíno y Pina. Una situación que llevó la inquietud al cadismo.

El director deportivo, molesto con el césped: "No es el idóneo para la práctica del fútbol"

Sin embargo, antes de cerrar el asunto dejó en la sala de prensa una frase lapidaria: "La guerra entre Pina y Vizcaíno no ha acabado".

Otra cuestión espinosa afecta al estado del terreno de juego del Ramón de Carranza que, como se pudo comprobar en el pasado Trofeo, se encuentra en mal estado. "El césped no es el idóneo para la práctica del fútbol profesional ni en ninguna otra categoría. Se van a poner todos los mecanismos para que mejore en quince días. Me dicen que en ese tiempo estará mucho mejor. El tiempo dará o quitará razones. La imagen que se ha dado en el Trofeo no ha sido buena para nadie", agregaba sobre el terreno de juego del Carranza.