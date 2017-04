El gran deseazo en El Partidazo

Quique Pina, Manuel Vizcaíno y Salvi fueron los representantes del Cádiz CF en el programa El Partidazo, de Cadena Cope, que en la noche del pasado jueves se llevó a cabo desde el Palacio de Congresos de la capital gaditana. Como era de esperar hubo gran protagonismo para el equipo amarillo, tan querido en diferentes lugares de España y siempre presente en el programa que lidera Juanma Castaño, con camisetas en manos de todo su equipo, incluido el director de Tiempo de Juego, Paco González.

La lluvia no fue óbice para que el Palacio de Congresos presentara un excelente aspecto en el que se respiraba cadismo. El presidente, el consejero delegado y el extremo del equipo gaditano participaron en la cita, deseando todos el mejor final posible de temporada para el conjunto de Álvaro Cervera.

Quique Pina, el hombre que junto a Juan Carlos Cordero ha dado forma a la plantilla que tiene a su cargo el entrenador, fue el que tuvo una mayor intervención y lanzó el deseo de tener esta Liga el mejor desenlace. En los micrófonos de Cope se atrevió a decir que "ojalá le pase al Cádiz lo que le pasó al Granada". "Sigo mucho la estadística y el año pasado subimos de Segunda B a Segunda como le pasó al Granada y cuando estaba en Segunda en esta misma jornada el Granada tenía aquel año que subió a Primera los mismos puntos que tiene ahora el Cádiz", advirtió el consejero delegado, que echa mano de la calculadora para saber qué hace falta para disputar la fase de ascenso a Primera.

El murciano no dijo públicamente nada nuevo que no se conozca de su labor en la entidad y su relación de amor y odio con el presidente. "El Cádiz es de Manuel Vizcaíno y mío, pero tiene sus parcelas bien diferenciadas. La deportiva la dirijo yo y no puedo decir que en este tiempo se hayan metido ahí, mientras que la institucional la lleva Manuel Vizcaíno". Y con la campaña en su fase final, la pregunta a Pina fue directa: ¿Qué pasará la próxima temporada? "Hay un pacto entre dos socios y seguir así es el camino adecuado. Si se sube o no se sube se tiene que seguir así. Si estamos en Primera será así porque está estipulado".

Otro de los invitados a El Partidazo fue el futbolista Salvi Sánchez, que evitó hablar más allá del duelo de mañana en Alcorcón. "Para nosotros el próximo es el más importante, sobre todo para salir del bache que hemos tenido con los empates de los últimos partidos", añadiendo que "quedan siete partidos para llegar a lo más alto posible; somos un equipo bastante humilde y solo miramos el partido siguiente".