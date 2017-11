El gol cura todos los males

Un remanso de paz se instaura en todos los rincones deportivos del planeta cadista gracias a la balsámica victoria (0-2) en el terreno del Almería el primer fin de semana de noviembre. Le sentó bien al Cádiz volver a competir un domingo después de un octubre completo de citas sabatinas nada exitosas. Se midieron dos rivales en apuros y sí no se producía un empate uno iba a darse un respiro y el otro estaba condenado a hundirse todavía más. Es el equipo amarillo el que toma aire a costa de un adversario en caída libre, con la moral por los suelos, como demostró tras verse con 0-2 al comienzo de la segunda parte.

Ahora empieza la cuenta de partidos consecutivos sin conocer la derrotaSi hay algo que aporta el triunfo en Almería es una sobredosis de tranquilidadLos de Álvaro Cervera exhibieron en Almería la misma eficacia que la pasada temporada

la victoria trasciende más allá de los puntos

El triunfo adquiere un valor incalculable que traspasa de largo la simple anotación de tres puntos que si adquieren un rango de mayor relevancia es por los efectos positivos que desprenden. El inmediato, que el Cádiz tapó la herida nada pequeña de ocho jornadas consecutivas sin ganar. Tres puntos a modo de betadine y esparadrapo. A partir de ahora, el contador cambia de sentido y lo que empiezan a sumar son los partidos seguidos sin perder. Encadenó cuatro en aquel frenético arranque de campaña -tres ganados ante el Córdoba, el Lugo el Nástic de Tarragona, y uno empatado frente al Alcorcón- y ahora, con el cierre de la crisis, de momento son dos, ante el Rayo Vallecano (0-0) y el todavía reciente frente a la escuadra mediterránea. ¿Por qué no pensar en recorrer una amplia dinámica positiva de resultados en las próximas? No es fácil pero todo es posible. El primer paso ya está dado y el siguiente consiste en refrendar la evolución de un paciente que ofrece síntomas de recuperación.

Una inyección de moral más que necesaria

La segunda consecuencia de la victoria en el duelo andaluz es la irrupción de la calma, oportuna sustituta de los nervios. No hay nada como poner en práctica el verbo vencer para que reine la tranquilidad dentro y fuera del vestuario. Ocho encuentros sin ganar eran demasiados para espantar una incertidumbre creciente que ahora se evapora y abre un escenario de moderado optimismo.

Cualquier momento es bueno para el triunfo, pero en el caso del Cádiz era una necesidad imperiosa ante una situación de asfixia que parecía no tener fin. La vuelta a la normalidad es la noticia más alentadora. No entraba dentro de la lógica tanto empate y tanta derrota -cuatro y cuatro-.

Otro efecto, no menos importante, está relacionado con el aspecto anímico. Cuando los objetivos no se cumplen y pasan las semanas brotan las dudas, aparecen las prisas, la presión aumenta y la moral baja. La victoria borra las manchas y ejerce de palanca revitalizadora de la autoestima de un equipo que se agarra al marcador favorable para coger impulso.

Nada mejor que un éxito para recuperar la confianza individual y colectiva. Una vez liberado de las pesadas cadenas de esa nefasta racha, se presenta la oportunidad de remontar el vuelo sin fijar límites de altura pero sin la exigencia de retos difíciles de hacer realidad. Paso a paso, como la temporada pasada.

el trabajo por fin da sus frutos

La senda ganadora a la que vuelve el Cádiz no deriva de un hecho aleatorio. Es fruto del constante trabajo, de la creencia en que hay equipo para no vivir tan cerca de la zona de descenso. Es gracias a la fortuna, que también cuenta -aquel cabezazo al larguero de Rubén Alcaraz con 0-0- y al acierto, fundamental para poder sumar de tres en tres.

Ganar en el estadio Juegos del Mediterráneo supone un esperanzador salto en la clasificación que aleja a los amarillos de los puestos cercanos al abismo y además incrementa la diferencia de dos a cinco puntos sobre esa parte baja. Se colocan a la misma distancia de arriba que de abajo. En su mano está meterse en la batalla por las plazas de fase de ascenso, sería la mejor manera de asegurar la permanencia en la categoría.

El factor trascendental que permite adentrarse en el sendero de la regularidad es la puntería en el remate. El Cádiz carecía de pegada en los últimos tiempos -había marcado sólo dos tantos en los ocho envites de marras sin ganar-, quizás arrastrado por una corriente de ansiedad entrelazada con la urgencia de la victoria. Si algo quedó patente en Almería es que al final lo que cuenta es el gol. Es la medicina que todo lo cura más allá de la mayor o menor brillantez en el juego. El Cádiz no lo estaba pasando nada bien en Almería. Estaba más pendiente de no perder que de ganar en el denominado partido del miedo. Tardó 38 minutos en tirar a puerta pero cuando lo hizo fue para meter la pelota en la portería. Hasta entonces no había aparecido en ataque y además había sufrido las acometidas del adversario.

No pintaba nada bien el encuentro pero ese gol poco antes del descanso lo cambió todo. Los locales cayeron al pozo de la inseguridad y los gaditanos supieron administrar una renta que subió a los dos goles al comienzo del segundo acto. Sin un fútbol descollante, pero sí con la misma eficacia que exhibió la pasada temporada, cuando sacaba partidos adelante sin lucimiento pero con solvencia.

el acierto en el remate, por encima del juego

No hay otro secreto que el gol. Es el único que camino que conduce a la sonrisa. El Cádiz quizás mereció más la victoria contra el Rayo que contra el Almería. ¿Cuál fue el matiz? Ante los madrileños desperdició dos ocasiones clarísimas -aquellas de David Barral y Álvaro García- y contra los de Luis Miguel Ramis aprovecharon al máximo las que generaron.

El gol puede con todo. Está por encima del juego. Si el conjunto amarillo ve la luz en el remate completará la mejoría experimentada en los últimos choques. Es más intenso, más compacto -con algunas lagunas- y ahora con más confianza tras una bendita victoria que sólo origina beneficios.