Cómo ganar sin él

El Cádiz afronta una nueva final el próximo domingo contra otro rival directo en la parte alta de la clasificación como es el Tenerife. Duelo apasionante entre el tercero y el cuarto clasificado y una oportunidad de oro de los gaditanos para dejar a siete puntos a un adversario que también anda metido en la batalla por acceder a la fase de ascenso. El triunfo tendría varios efectos revitalizantes. Tres puntos, otros tres que deja de sumar el rival, goal average particular favorable a los amarillos -empataron a uno en el Heliodoro Rodríguez López en la primera vuelta-, mayor diferencia entre uno y otro, autoestima aún más reforzada, tercer puesto más consolidado y nuevo mensaje de fortaleza.

No es misión sencilla doblegar a un Tenerife que ha ido creciendo a lo largo del ejercicio pese a que llegará al Ramón de Carranza después de enlazar tres encuentros consecutivos sin vencer. Llegó a estar por delante del Cádiz hace un par de jornadas, pero frenó su producción y con sólo dos puntos de los últimos nueve aparecerá en la plaza de Madrid. Se juega la vida como un equipo amarillo cuyas opciones de éxito pasan en buena parte por mantenerse sólido en su feudo.

El conjunto amarillo encara el duelo con un inconveniente. Sufre el virus FIFA y no puede contar con el concurso de Eddy Silvestre, convocado por Azerbaiyán, ni de Rafidine Abdullah, citado por el seleccionador de Comores. En el Tenerife no estará por el mismo motivo Choco Lozano, concentrado con Honduras.

En el caso de Eddy y Abdullah, son dos ausencias en la misma posición, el centro del campo, que deja sin margen de elección al entrenador, Álvaro Cervera, que sólo dispone de un par de medios para medirse al cuadro chicharrero: José Mari y el recuperado Jon Ander Garrido, que en Gerona disputó los 90 minutos a buen nivel y demostró haber dejado atrás la fisura en el antebrazo derecho que le había apartado de la actividad competitiva durante cinco jornadas.

Esta semana no hay debate posible sobre la opción del trivote porque no hay jugadores suficientes para apostar por ese despliegue sobre el césped salvo que Cervera se saque un as de la manga. Nunca se sabe.Todo apunta a que el preparador cadista cambiará el exitoso 5-3-2 que empleó contra el Girona y volverá al tradicional 4-4-1-1, con dos jugadores de banda y un mediapunta.

La ausencia de Abdullah supone un contratiempo al tratarse del medio más creativo que hay en la plantilla. El ex del Lorient se ha erigido en el director de orquesta del Cádiz. Aporta imaginación y además ha aumentado sus prestaciones en la destrucción. Es un fijo en las alineaciones salvo en casos excepcionales, como la sanción por acumulación de amonestaciones que le impidió jugar en Mallorca a finales del pasado mes de enero. Es su única ausencia en las últimas 16 jornadas, en la que siempre es titular en el centro del campo o de manera puntual en tres cuartos.

El recorrido del Cádiz a lo largo de la liga deja un rastro que la escuadra amarilla tratará de borrar en la cita venidera. Y es que cuando Abdullah no juega, el equipo gaditano no consigue paladear el dulce sabor de la victoria. El franco-comorense se quedó sin saltar al terreno de juego en cinco partidos de Liga que los gaditanos no ganaron. Se perdió la jornada inicial contra el Almería allá, por el mes de agosto, resuelta con empate a uno en el estadio Juegos del Mediterráneo. Tampoco estuvo disponible en el primer compromiso en casa, contra el Mallorca, saldado de nuevo con tablas a un gol. El siguiente choque que estuvo ausente fue el de la séptima jornada contra el Real Oviedo -a finales de septiembre-, otra vez en el Ramón de Carranza, que acabó con derrota (0-2). En el 14ª capítulo, en la comparecencia del Cádiz en el campo del Levante, no pudo estar presente Abdullah y aunque el equipo amarillo no salió triunfador -ningún visitante ha sumado tres puntos este curso en el Ciutat de Valencia-, arañó un valioso punto en el feudo del líder.

El último envite que se perdió fue el de Son Moix contra el Mallorca, en el que no hubo goles.

El Cádiz tiene ante sí un nuevo reto: ganar sin Abdullah. Si lo consigue el próximo domingo en el santuario cadista, volverá a superarse a sí mismo, como viene haciendo a lo largo de toda la temporada. El medio que recaló en el conjunto amarillo el pasado verano procedente de la Primera División francesa ha sido titular en 23 de los 25 encuentros del torneo doméstico. Ahora el Cádiz debe ingeniárselas para ganar sin él.