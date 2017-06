"No ganar partidos", la espina que le queda a Aketxe

Aketxe es el jugador de moda en el Cádiz por su papel en las últimas jornadas y por su aportación -la más notable- de entre los refuerzos del equipo en el mercado invernal.

Aketxe sabe que su momento es bueno y que en los últimos meses su evolución ha resultado favorable. "Me encuentro mejor que cuando llegué en enero y ahora estoy ayudando al equipo con goles. La única espinita que me queda es que nos cuesta ganar partidos. Al final me estoy adaptando a lo que pide el equipo y cada vez estoy mejor".

Analizó lo sucedido en el Sánchez-Pizjuán desde el siguiente prisma: "Creo que la presión que hicimos fue buena, pero nos hicieron un gol de la nada y eso afecta y hace daño. Luego llegó el segundo aunque a base de casta y garra conseguimos empatar". Pero llegado a este punto, lamenta la dinámica del equipo en cuanto a la sucesión de empates. "Nos está costando sumar, sobre todo cuando hay equipos que están sumando, y nos está costando cerrar la presencia en el play-off".