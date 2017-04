"Hay que ganar, es un partido importante"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, es consciente de la necesidad de victoria que tiene su equipo tras dos jornadas consecutivas sin vencer. "Afrontamos un partido en casa y para seguir arriba tenemos que ganar. Es un partido importante y haremos lo posible por sumar los tres puntos", indicó ayer el técnico en la rueda de prensa que ofreció en la Ciudad Deportiva de El Rosal una vez finalizada la última sesión desarrollada por la plantilla antes del encuentro contra el Lugo.

Cervera dispone esta vez de margen de elección en el centro del campo una vez que Abdullah se ha entrenado con normalidad esta semana, aunque el míster puntualizó que el comorense "está disponible con alguna reserva de que le pueda pasar algo en el partido". Ahora debe decidir si mantiene la pareja formada por José Mari y Eddy Silvestre o entra Abdullah en un lugar de uno de los dos porque el preparador anunció que hoy pondrá en escena de inicio a dos centrocampistas y explicó el motivo. "Tenemos que entorpecer la salida del balón del rival". No ocultó que hay tres medios para dos puestos y que debe despejar la duda. Como es lógico, esconde sus cartas. Admitió que tiene una segunda duda para completar el once, aunque no dio pistas sobre la posición.

Cervera destacó el fútbol desplegado por el Lugo, a su entender máximo exponente en Segunda A del juego que en su momento empezó a aplicar el Barcelona con Guardiola. "Con su manera de jugar te hacen correr. Si se sienten cómodos te pueden ganan y si se sienten incómodos tenemos opciones. Ellos practican un juego de posición y de posesión".

Abdullah se ha perdido los últimos dos partidos y el Cádiz ha llegado menos a portería. "Él es un medio que tiene un juego que se parece más a un mediapunta. Nos da la imaginación en la media que no tenemos con otros. Hay partidos en que no hace falta esa imaginación, como en la segunda parte en Gerona, y en otros que sí, como contra el Tenerife", comentó el míster. La baja de Brian por razones técnicas fue una de las sorpresas de la pasada jornada. Cervera explicó la situación: "Cuando un jugador lleva muchos minutos y su titularidad es una rutina hay que refrescar para que cuando regresa vuelva de otra manera".

Han escaseado las oportunidades por parte del conjunto amarillo en los dos últimos envites pero no es algo que dé dolor de cabeza a Cervera, que lo tiene claro. "Es mejor crear dos ocasiones y que no te hagan ninguna que generar siete y te fabriquen cinco". A su juicio, "hemos perdido partidos sin saber por qué y no recuerdo haber ganado sin saber por qué. Sabemos que tenemos que estar muy metidos en nuestro partido y guardar la portería".

La Liga enfila su recta final con diez jornadas por delante en la que se decidirá todo. A estas alturas "son importantes los partidos y no los rivales", expuso el entrenador antes de ser preguntado qué es lo que más le preocupa de la escuadra gallega. "El Lugo juega igual y lo que más me preocupa es su juego de balón. Nosotros tenemos que robar pronto el balón, que no den muchos toques. Nosotros no somos de posesión y sí de hacer daño".

Cervera está de acuerdo con Jesús Imaz, que dijo el jueves que el Cádiz va a pelear por la segunda posición. De hecho, el entrenador apuntó que "ya lo estamos haciendo". Otra cuestión es si es posible alcanzar ee segundo puesto. "Sigo pensando que si el Girona se sigue dejando puntos lo podemos pillar, pero dudo que vuelva a pinchar como ahora, aunque si eso ocurre lucharemos".