El fútbol formativo de Cádiz, contra Vizcaíno

A Manuel Vizcaíno se le acumulan los problemas en la mesa de su despacho. La semana está siendo de lo más 'animada' para el presidente del Cádiz. Primero con la noticia de que la Audiencia Nacional ratifica la multa de 120.000 euros contra el club, por las deficiencias en materia de seguridad en el Cádiz-Oviedo del play-off de 2015. Y ahora con la decisión adoptada por la Asociación Gaditana de Clubes de Fútbol Modesto (AGCFM), de presentar una demanda contra la entidad cadista por el reiterado incumplimiento del convenio firmado en su momento por el propio Vizcaíno.

El organismo que engloba a los clubes de fútbol base de la capital gaditana lleva tiempo tratando de evitar lo que al final ha resultado inevitable, los tribunales. Los clubes modestos llevan el amor por el Cádiz en su ADN, pero la postura adoptada por el presidente cadista ha provocado que los sentimientos tengan que quedar a un lado cuando las personas fallan, como parece que es el caso a tenor del convenio firmado en su momento y que no ha sido atendido por el máximo dirigente cadista.

Enrique Rodrigo es el presidente de la AGCFM, la persona que lleva el asunto de manera más directa junto a su directiva. En contacto con Diario de Cádiz, admite que todo "ha llegado a una situación límite". "Se sigue incumpliendo el convenio y nuestro abogado -Juan Carlos Jurado- lo tiene todo preparado para meter el tema en los tribunales". Rodrigo explica que "incluso desde el Ayuntamiento se ha intentado mediar, pero la realidad es que Vizcaíno no ha querido dar una solución". La situación ha llegado a tal punto que hace algunas fechas el presidente de los clubes modestos tuvo un breve encuentro con Quique Pina, consejero delegado del club, pero tampoco se ha producido una solución. "Los clubes acordamos esperar a noviembre, aunque llegada esta fecha no queda otra que ir a los tribunales. La impotencia que sentimos -añade- es total porque este señor no quiere atender al fútbol modesto de esta ciudad, que es lo contrario que hicieron todos los presidentes anteriores", añadiendo con mucha dureza hacia Vizcaíno que "como cadista no nos llega ni a los talones; él está ahí por su conveniencia profesional". "Nuestra esperanza es que Pina lo solucionara pero visto lo visto...", expone con bastante malestar.

En nombre de los equipos de fútbol base de la ciudad, Rodrigo reconoce que "debemos ir a un juicio que no queríamos, pero no nos queda otra salida". "Nos duele en el alma ir contra el Cádiz... Llevamos dos años y medio esperando". Un periodo durante el cual el Cádiz no ha cumplido con los puntos del convenio, entre otros un porcentaje de la venta de entradas del Trofeo Carranza -están pendientes las ediciones de 2016 y 2017-, una donación de 6.000 euros anuales en material deportivo siempre que el equipo forme parte de la Liga de Fútbol Profesionales -como es el caso desde la pasada campaña- y el 5% de los traspasos de Chico Flores y Suso, cantidad que se viene reclamando de antes de la etapa de Vizcaíno. A la AGCFM le corresponden unos 40.000 euros en el caso de Chico Flores y no está clara la cantidad por Suso.

"Con Antonio Muñoz de presidente, lo pasamos mal para que se ejecutara el convenio pero nunca lo incumplió. Lo de este señor (Vizcaíno) es el colmo. Firmó un compromiso de convenio y luego negaba que lo había firmado. Todo eso forma parte de la demanda", agrega Rodrigo, quien reitera el dolor que sienten él y los clubes modestos. "Demandar al Cádiz nos llega al alma sentimentalmente. Nos ha costado la misma vida dar este paso. Vizcaíno ha sido un prepotente con nosotros y no atiende a los clubes base de los que luego se surte el Cádiz. Él piensa que no tenemos derecho a nada. Si hubiera sido sólo contra él, la demanda ya llevaría tiempo presentada", finaliza el dirigente.