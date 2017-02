sin fisuras

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, reconoció en la rueda de prensa previa al enfrentamiento liguero de mañana en Soria que confía en que el equipo amarillo experimente una mejoría "en cuanto a la suma de puntos" porque en lo que al juego se refiere considera que se encuentra "al mismo nivel" que estaba antes de estas dos últimas jornadas en las que no se ha ganado.

Convencido de que a la plantilla no le supone ninguna presión defender la magnífica actuación que se está completando hasta la fecha, el técnico sí admitió, en cambio, que le preocupa algo más que en el "entorno" sí pueda afectar que los resultados en las próximas dos salidas no acompañen.

Preguntado por los efectivos con los que contará en Los Pajaritos, explicó que Garrido "jugaría si fuera un partido definitivo", pero su recuperación sigue marchando paso a paso y prefiere no asumir riesgos, por lo que dejó entrever, sin confirmarlo, eso sí, que de nuevo se quedará fuera de la convocatoria. "Si los otros tres mediocentros están disponibles, uno se quedará en el banquillo, salvo que salgan de inicio los tres", razonó. Respecto a Gorka Santamaría precisó que "aún no está para un partido entero" y sobre Nico confirmó que está "totalmente recuperado".

"El equipo está bien", aseguró sin titubeos en su comparecencia ante los medios de información. "Hay dos visiones o dos formas de verlo", analizó. "Nosotros lo vemos de modo que en los dos últimos partidos hemos estado bien pese a no haber ganado. La otra forma de interpretarlo, posiblemente por quienes no vieron los partidos, es que no hemos ganado", resumió, añadiendo en cualquier caso que "hemos hecho bien las cosas, en ningún caso para perder o no ganar, pero la realidad es que no hemos sumado los puntos suficientes". Por todo ello, el técnico del conjunto gaditano confía en que en el compromiso de este fin de semana se produzca una mejoría "en cuanto a puntos, pero no en otra cosa". "Tenemos la sensación de que las cosas se están haciendo bien, de que el equipo se encuentra al mismo nivel que antes de estas dos últimas semanas", insistió.

Entrando a valorar la situación de los futbolistas que han sido baja en las anteriores citas, preguntado por los efectivos con los que afronta el viaje a tierras castellano-leonesas, Cervera indicó que "todos están entrenando", si bien precisó que algunos lo hacen "con molestias". Más concretamente, confesó que Gorka Santamaría "no está para un partido entero", mientras que en caso de Nico Hidalgo aventuró que sí está ya "preparado".

El tema de Garrido, sin embargo, merece un capítulo aparte. El preparador lo sabe y, sin decirlo abiertamente, denota cierta preocupación. "Garrido sufre una fisura en el antebrazo derecho. Trabaja como los demás pero no puede llevar la mano como cualquiera", aclara. En efecto, el centrocampista vasco, que se lesionó al sufrir un golpe en el Iberostar Estadio de Palma de Mallorca, aunque aguantó los 90 minutos sobre el césped, estuvo primero con una protección muy rígida que no le permitirían utilizar para partidos y ahora lleva otra más blanda.

"Podría estar en la convocatoria, podría jugar, pero es un riesgo", advierte el entrenador, que del mismo modo recuerda que "pese a que le resulta molesto, en ningún momento los médicos dicen que no pueda jugar". ¿Tiene entonces el jugador el alta médica? "Creo que sí, pero no ha parado y por eso tarda más en soldar el hueso. Cada día va mejor, pero jugar condicionado... Es la duda que tenemos", confiesa, deslizando igualmente que si no tuviera a los otros tres mediocentros disponibles seguramente contaría con él para medirse al Numancia.

Cuestionado por la especial importancia de la contienda de Soria, habida cuenta de que la pasada semana había destacado la necesidad de conseguir la victoria contra el Reus de cara a afrontar con más tranquilidad las dos salidas consecutivas, la de esta jornada con el Numancia y la de la próxima en Oviedo, el técnico negó que sienta la menor preocupación por cómo pueda afectar la situación al plantel que dirige. De presión añadida por mantener las mismas prestaciones que hasta el momento, nada de nada. "Los futbolistas, no", sostuvo con rotundidad. "Tenemos una plantilla que, sin ser veterana, sí que tiene poso en la categoría, en este tipo de situaciones. Los jugadores saben que lo que se está haciendo es valorable", manifestó. No obstante, admitió que el entorno es otra cosa bien distinta. "Sabemos que si no hemos ganado los dos partidos anteriores y no lo hacemos en las dos salidas, pueden aparecer las quejas", lamentó, recordando que "llevamos 41 puntos, un trabajo bien hecho y vamos a intentar quedarnos ahí, pero los demás equipos también aprietan".

Por último, sobre el Numancia dijo que "es un equipo típico de Segunda, con las ideas muy claras tanto en lo institucional como en lo deportivo. El año que no hay un precio muy caro para subir se va a presentar para el play-off. De hecho, si son capaces de ganarnos se pueden situar en play-off".

Los sorianos son de los más goleadores pero también de los más goleados... "Se sienten cómodos jugando en el campo contrario y cuentan con uno de los mejores de la categoría a balón parado. Debemos jugar como en Getafe pero sin que nos marquen", concluyó.