Quedan ocho jornadas para el cierre del campeonato nacional de LaLiga 1|2|3. Mucho y poco. Depende de cómo se mire. Los equipos ya están inmersos en el sprint definitivo y cada fin de semana se libran auténticas finales. Todos a tumba abierta. Lo único que ya parece decidido en la zona de arriba de la clasificación es que el Levante y el Girona subirán a Primera División por la vía directa, sin necesidad de dar rodeos. A los valencianos, líderes indiscutibles, la categoría de plata les viene pequeña y la campaña venidera jugarán contra Real Madrid, Barcelona, Atlético... gracias a su amplia y cómoda de ventaja de más de 18 puntos. Los catalanes, con ocho de renta sobre el tercero, disponen a priori de una ventaja más que suficiente para dar el gran salto salvo hundimiento inesperado en los últimos compromisos.

Lo que todavía está por dilucidar es qué cuatro conjuntos serán los que se ganen el derecho a competir en las eliminatorias en busca la plaza de ascenso que aún no tiene propietario. En principio son seis las escuadras que disponen más posibilidades de acabar el torneo en una de las posiciones de privilegio. Entre el tercero, el Tenerife, y el octavo, el Lugo, hay una distancia de seis puntos cuando faltan 24 por disputar. El cuadro chicharrero y el Getafe --cuarto- atesoran 54, 53 acumula el Cádiz -quinto-, 52 el Real Oviedo -sexto-, 51 el Huesca -séptimo- y 48 el equipo gallego. El Real Valladolid, décimo con 46 puntos -el Sevilla Atlético, noveno, no puede entrar en la puja por el ascenso a al ser el filial de un club que milita en Primera-, está algo descolgado aunque no descartado y mantiene algunas opciones si consigue realizar un recorrido impecable hasta la meta.

La batalla se centra a día de hoy en seis equipos que optan a esos cuatro billetes. Uno de ellos es el amarillo, que llega al tramo definitivo atareado en un ilusionante objetivo que ha ido cocinando a lo largo de la temporada mientras se afanaba en cerrar cuanto antes el reto de la salvación.

Sin presión pero con la máxima ambición, el Cádiz pretende hacer algo grande. Al menos intentarlo. Para algo he llegado hasta ahí. El equipo entrenado por Álvaro Cervera reside en la zona vip de manera ininterrumpida en las últimas 18 jornadas, lo que supone más de medio curso en el lugar reservado para los mejores. Pero ahora queda lo más difícil en una lucha codo a codo con otros adversarios en una mini liga de ocho episodios. La regularidad cobra ahora mayor relevancia. No importa lo hecho hasta ahora, sino lo que está por hacer.Al cuadro gaditano le aguarda hasta mediados de junio un camino despejado de rivales directos. Ya se ha enfrentado a los otros aspirantes a la zona noble y ahora le toca medirse a equipos que andan enfrascados en la cruenta pelea por la permanencia, como Alcorcón, Nástic de Tarragona y Córdoba, y a otros que transitan por parte media como Real Valladolid -en la última jornada-, Real Zaragoza, Sevilla Atlético y Elche.

El calendario depara hasta cuatro partidos entre rivales directos por acceder al play-off, un hecho que beneficia al Cádiz porque entre esos contendientes se restarán puntos. Tres de esos envites afectan al Huesca, que es al que en teoría le espera un itinerario más complicado. El conjunto aragonés visita al Oviedo el próximo viernes en un choque trascendental -la diferencia entre ambos es de un punto y un puesto, nada menos que el sexto y el séptimo- y más adelante tendrá que recibir en El Alcoraz al Tenerife (38ª jornada) y al Lugo (40º capítulo). Otro hueso duro de roer para los de Juan Antonio Anquela será el Girona en Montilivi en el episodio 37º.

Los canarios, una semana antes de visitar territorio oscense, se citarán en el estadio Heliodoro Rodríguez López con un conjunto lucense que no lo tiene fácil al verse envuelto en dos citas con rivales directos además de tener que verse las caras en su campo con el Girona en la 36ª jornada.En el caso del Oviedo, tras jugar en el Carlos Tartiere contra el Huesca le quedará un calendario lleno de encuentros contra equipos de la zona media o baja. Los carbayones, infalibles en su feudo en la segunda vuelta -han ganado todos los partidos- están obligados a mejorar a domicilio. El Getafe es el que parte con una agenda menos compleja. Todos sus contrincantes hasta el epílogo andan en la parte templada o en el sótano.