Entre el éxito deportivo y la crisis institucional

El Cádiz cierra 2017 después de haber participado en 49 partidos oficiales. El balance es altamente favorable. El 77,5% de esos encuentros los resolvió sin derrota y sólo perdió un 22,5% de los que disputó. Los amarillos se aliaron con la victoria en 22 ocasiones -un 44,9 por ciento- y firmaron 16 empates -un 32,6%-. Marcaron 59 goles -un promedio de 1,2 por partido- y recibieron 40 -una media 0,8 en cada cita-.

En el primer tramo del año que termina, correspondientes a la pasada temporada, el Cádiz jugó 25 choques: 23 de Liga y dos de la fase de ascenso a Primera División. Ganó nueve, igualó diez y perdió seis, con un recorrido goleador de 29 tantos a favor y 23 en contra.

La segunda parte del año, ya en el ejercicio 2017/18, deparó un saldo todavía mejor. El Cádiz jugó 24 partidos que ofrecieron un saldo de 13 triunfos, seis empates y cinco derrotas, con 30 goles marcados y 17 recibidos.

Acaba un año más en la historia del Cádiz, un año brillante en la parcela deportiva y más inestable que nunca en el apartado institucional. El equipo amarillo comenzó 2017 en una excelente cuarta posición y lo finaliza mejor todavía, ocupante de la segunda plaza, fiel reflejo de su fantástica trayectoria en el terreno de juego. En las alturas al principio y al final en dos temporadas distintas, con intenciones diáfanas de mirar arriba sin perder de vista de dónde viene, con una mezcla de ambición y humildad que le lleva a coquetear con el ingreso en la élite. La ilusión de la afición vive el punto más elevado de los últimos años.

En el primer semestre de 2017, correspondiente a la pasada campaña, el conjunto amarillo se mantuvo todo el tiempo en zona de fase de ascenso y gracias a su regularidad sacó el billete para la batalla deportiva del play-off desde un meritorio quinto puesto con el que culminó una sobresaliente temporada, la de su esperado regreso a la categoría de plata, en la que superó todas las expectativas. En su condición de recién ascendido -después de seis interminables ejercicios en la oscuridad de la Segunda División B-, ni mucho menos partía entre los favoritos -tenía uno de los topes salariales más bajos de la Liga-, pocos esperaban que pudiera estar tan arriba, pero se convirtió en el equipo revelación gracias a la aportación colectiva e individual de los futbolistas. Alfredo Ortuño abanderó la causa goleadora con 17 tantos; Salvi y Álvaro García acapararon con su velocidad la atención de ojeadores y clubes de Primera y extranjeros; los asombrosos torpedos Ager Aketxe -aterrizó en enero- contribuyeron a sumar en la segunda vuelta; la seguridad de Alberto Cifuentes, la sobriedad de Aridane, la jerarquía de José Mari, los pulmones de Garrido... El equipo funcionó como un bloque, cada jugador dio lo mejor de sí mismo y el Cádiz se metió en la fase de ascenso. De subir de Segunda B pasaba a presentar su candidatura para dar el salto a la élite. Le tocó el Tenerife y pese a una eliminatoria de absoluta igualad (cada conjunto ganó 1-0 en su feudo), los amarillos quedaron apeados y no pasaron a la última eliminatoria al pesar de manera decisiva en el desempate la posición final en la Liga -cuartos los chicharreros y quintos los gaditanos-. El Cádiz, que se había marcado el objetivo de la permanencia, lo certificó en el mes de marzo y terminó la campaña en la zona noble.

Para la siguiente temporada, la 2017/18, Quique Pina y Juan Carlos Cordero se pusieron manos a la obra para reforzar una plantilla en la que no continuaban, entre otros Ortuño -cedido por Las Palmas-, Aketxe -cedido por el Athletic de Bilbao- y Aridane, traspasado al Osasuna por 1,5 millones de euros en una operación redonda de los gestores deportivos. Tampoco siguió Dani Güiza, uno de los artífices de la salida del Cádiz de Segunda B -aquel gol en Alicante- pero con escasas oportunidades en LaLiga 1|2|3.

En verano llegaron 12 jugadores a un plantel renovado en su mitad, entre ellos Mikel Villanueva, Álex Fernández, David Barral, Dani Romera... No resultó fácil la labor de Pina y Cordero para fichar futbolistas debido a la resistencia del presidente, Manuel Vizcaíno, de ceder al consejero responsable de la parcela deportiva el poder de firma en ese segmento. Pina consiguió que Vizcaíno le otorgara ese poder -recogido en el pacto rubricado por los dos un años antes- pero la fractura entre los dos ya era un hecho.

El verano dejó como novedad un nuevo campeón del Trofeo Carranza, la Unión Deportiva Las Palmas, antes de que el Cádiz comenzara el curso inmerso en una crisis institucional que se fue agravando con el paso de las semanas, aunque no impidió la buena marcha de un equipo al que le costó entrar en materia. Arrancó con un imponente sprint -tres victorias y un empate- que le auparon a un liderato efímero antes de verse arrastrado por una corriente negativa de resultados, concretado en ocho jornadas consecutivas sin ganar que le empujaron hasta la 16ª posición. Las lesiones minaron el recorrido de un equipo que, una vez que empezó a recuperar efectivos inició su escalada en la clasificación con una racha impecable de siete triunfos encadenados y nueve partidos seguidos sin perder. Así hasta el actual segundo puesto -en plaza de ascenso directo- que abre la caja de los sueños.

El conjunto amarillo supo reponerse de un mala racha, al igual que Álvaro García superó un bache anímico en el prólogo de la temporada cuando el Getafe quiso llevárselo con un jugoso contrato y el club se remitió a los seis millones de euros recogidos en la cláusula de rescisión. El Cádiz renovó al alza utrerano, como también lo hizo poco después hasta Salvi, en ambos casos hasta 2022. Después llegaron las renovaciones de José Mari y Servando y también la de Juan Carlos Cordero. El centrocampista roteño se pierde lo que resta de temporada tras sufrir una escalofriante entrada en el partido contra el Zaragoza que le provocó daños en el menisco de su rodilla derecha y en el ligamento cruzado anterior. Una baja importante que merma el potencial del plantel y obliga al club a hacer un esfuerzo para reforzar la media en el mercado de invierno.

El entrenador, Álvaro Cervera, también amplió su vínculo con el Cádiz, en su caso hasta 2020. El técnico no sólo sacó al equipo del pozo de la Segunda División B sino que además lo metió en la puja por el ascenso a Primera en el retorno a Segunda A. Se ha ganado el apoyo del club y el cariño de la afición. Se siente feliz en el banquillo cadista con su sello inconfundible que da resultados. Cervera parte de la premisa de dejar la portería a cero -no ha recibido un gol en 12 de las 20 jornadas- y aprovechar alguna ocasión para sacar los partidos adelante. Imprime a sus jugadores un carácter competitivo que hace que el objetivo prioritario de la salvación ya esté casi amarrado cuando aún no ha acabado a primera vuelta. Intensidad, velocidad, solidaridad... Y trabajo, mucho trabajo. Es lo que exige Cervera a sus jugadores, que desarrollan con precisión el guión ensayado en los entrenamientos y van a por todas en cada partido hasta el extremo de completar gestas casi imposibles. Para la historia queda el 3-5 que endosó al Betis en el estadio Benito Villamarín para dar la vuelta a una eliminatoria de la Copa del Rey que tenía perdida tras el 1-2 de la ida en casa.

La afición del Cádiz disfruta con su equipo y lo apoya al cien por cien. Son 16.000 los abonados y el número de peñas no para de crecer. Ya son 63 las adheridas a la Federación y otras que se disponen a unirse. El conjunto amarillo no sólo tiene el respaldo de su hinchada en el Carranza. En todos los estadios donde ha jugado el Cádiz ha estado presente la afición en mayor o menor número, pero el equipo nunca camina solo. Cadistas de toda España siempre dispuestos a dar aliento a los suyos sea donde sea: Córdoba, Lugo, Oviedo, Lorca, Sevilla, Huesca, Almería, Gijón, Zaragoza, Tenerife... No es extraño que el Cádiz sea el mejor visitante de la Liga -ha ganado cinco de los diez partidos fuera de casa en el actual campeonato-, arropado por unos seguidores entregados a la solidez de un equipo que sueña y hace soñar con la hazaña de poder subir algún día a Primera.

Si el recorrido deportivo es intachable, en el apartado económico la lectura es doble. Por un lado, el club va cumpliendo los pagos del proceso concursal, del que ya ha abonado cuatro millones de euros. Es un requisito al que obliga la Liga de Fútbol Profesional, que exige a los clubes que limpien sus deudas. Por otro, la estrecheces en la tesorería suponen un obstáculo a la hora de afrontar operaciones, entre ellas las del mercado invernal de fichajes. Eso sí, la temporada 2015/16 finalizó con su superávit de 246.000 euros -cantidad destinada a tapar boquetes del curso anterior- y el presupuesto para la actual es de 13,4 millones.

El problema más delicado que padece el Cádiz afecta a la parcela institucional. La guerra entre Pina y Vizcaíno es total, como quedó de manifiesto en el segundo semestre del año que hoy llega a su fin. La tensión entre los dos es de tal calibre que el propio presidente ha llegado a asegurar en más de una ocasión que la próxima temporada no estarán juntos en el club y que él está dispuesto a continuar. ¿Significa eso que acabará prescindiendo de Pina llegado el caso? El murciano, que no ha ocultado en los últimos meses su enfado con Vizcaíno, asegura también que estará muchos años en el Cádiz. No hay reconciliación a la vista y el pulso entre los dos está servido en los próximos meses con un desenlace impredecible.

El conflicto permanece abierto en canal con un problema de fondo. Vizcaíno es el administrador único de Locos por el Balón, sociedad poseedora de más del 50 por ciento de las acciones de la entidad cadista. El sevillano posee la mitad de esas acciones y Pina la otra mitad, pero sólo uno toma las decisiones en Locos por el Balón: Vizcaíno. El presidente del Cádiz se agarra al pacto que los dos firmaron en el verano de 2016, que incluye la compra de sus acciones por parte de Pina a cambio de una elevada cantidad de dinero, y Pina quiere disponer de poder de decisión con sus acciones y que Locos por el Balón tenga una gestión mancomunada entre los dos propietarios. Durante 2017 cobró protagonismo el empresario gaditano Rafael Fernández, que acudió a las ampliaciones de capital y se hizo con más de un 30 por ciento de las acciones del club. Fernández, alineado con la tesis de Pina, defiende que cada accionista pueda decidir con libertad con sus títulos.

El enfrentamiento entre Pina y Vizcaíno es notorio, como quedó reflejado en el almuerzo de Navidad, en el que brindaron juntos en medio de una tensión enorme. La última chispa entre los dos saltó por el contrato de renovación de Juan Carlos Cordero como director deportivo. Pina, en uso de su poder para firmar contratos relacionados con la sección deportiva, amplió la vinculación de Cordero con la entidad y mientras el consejero delegado defiende la validez del contrato, Vizcaíno se niega a cursar el trámite administrativo del mismo al considerar que hay cláusulas que el club no puede asumir. Con esa batalla acaba un año en el que también se anunció la apertura de juicio oral a Vizcaíno en un de las piezas del denominado caso Invercaria. El fiscal solicita dos años y medio de prisión para al presidente del Cádiz, que en 2018 se enfrenta a una situación delicada en los tribunales. En el caso de que fuese condenado, se vería obligado a dejar la presidencia del club, pero mantendría el poder para designar a la persona que él que quisiera.