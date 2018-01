La evolución imparable de Álvaro

La galaxia cadista aguarda con incertidumbre el cierre del mercado de invierno. Restan dos semanas de inquietud ante la posibilidad de la salida de algunos de los jugadores más relevantes. De repente se ha levantado una polvareda de temor a la marcha de Álvaro García. En el Cáfiz tienen claro que no van a vender al extremo en pleno mes de enero, a mitad de temporada y con el equipo metido de lleno en la batalla por el ascenso –ocupa el segundo puesto, a un solo punto del liderato-. Otra cuestión es que llegue un club y ponga sobre la mesa los ocho millones de euros que cuesta sacar al futbolista según consta en su contrato. En ese caso no nada podría hacer la entidad cadista más allá de consolarse con la importante inyección económica que aliviaría sus arcas.

Álvaro sigue a lo suyo. No le afecta el runrún sobre la posible irrupción de una escuadra de primer nivel que le haga una oferta mareante. Aprendió la lección del pasado verano, cuando el Getafe intentó llevárselo con un jugoso contrato que llegó a descentrar al utrerano. El pasado domingo no sólo asistieron ojeadores del Nápoles en el estadio Ramón de Carranza para ver in situ cómo se desenvuelve el zurdo de oro. Desde hace tiempo le siguen clubes ingleses y españoles, que no le pierden de vista ni un minuto y el encuentro contra el Córdoba no fue una excepción.

Álvaro no defraudó a aquellos que acudieron a verle de manera expresa. Marcó la diferencia con dos goles calcados que prolongaron la racha victoriosa de un Cádiz que no tiene freno entre otras razones porque tampoco lo tiene el meteórico extremo que se escapó por velocidad de sus contrarios, regateó al portero con la misma facilidad que sangre fría para anotar a puerta vacía. Fue igual de eléctrico en el minuto 8 que en el 76, cuando sofocó la tentativa de reacción de un rival.

Sus dos goles frente al cuadro blanquiverde se convirtieron en el primer doblete de su carrera, que llegó justo en el mejor momento. Con seis dianas es el máximo goleador del Cádiz en la Liga y va camino de batir su marca en una sola temporada, que se remonta a la campaña 2015/16, cuando hizo nueve tantos con los amarillos en Segunda División B.

Los goles pesan y, como era de esperar, Álvaro figura entre los cinco nominados por LaLiga a mejor jugador de la 22ª jornada junto a Cucho Hernández (Huesca), Iñigo Pérez (Numancia), Jorge Pombo (Real Zaragoza) y Carlos Hernández (Real Oviedo).