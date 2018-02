La eterna búsqueda diaria del equilibrio

El entrenador del Cádiz reconoció la relevancia del encuentro contra el Oviedo. En la rueda de prensa previa al choque que el sábado se disputa en el estadio Ramón de Carranza, Álvaro Cervera manifestó que se trata de "un partido importante, bonito para asistir, luego veremos si la gente se divierte o no, pero es un duelo interesante entre dos equipos parecidos en los conceptos del fútbol, para los que lo importante es la victoria, el trabajo que se hace en el camino para conseguirlo y además estamos muy igualados en la clasificación".

El técnico subrayó que "es un partido muy difícil, los dos nos basamos en que el equipo contrario no esté cómodo en el campo y la sensación a priori es que va a ser un encuentro muy disputado e interesante".

Salvo las ausencias conocidas de Brian y Dani Romera, Cervera indicó que los jugadores "llegan bien". De Carrillo explicó que "paró un día porque le molestaba una rodilla pero parece que está bien".

Preguntado por el Oviedo, el preparador cadista afirmó que "ellos han cambiado. Es un equipo que ha cambiado a una defensa de cinco y desde entonces no recibe goles y no pierde. Es una defensa de cinco para no recibir goles pero salen adelante, con cuatro medios y con bandas. Hemos estudiado al rival, sabemos lo que esperamos pero luego veremos lo que pasa. Anquela basa sus equipos en la fortaleza, en la pasión. Espero que enfrente se encuentre un equipo -en referencia al Cádiz- con las mismas circunstancias, con la misma pasión, con la misma intensidad. Y luego está el fútbol que tienen dos equipos con buenos jugadores. Ellos se basan sus victorias mucho en no recibir y en aprovechar los balones parados, en los que son muy buenos".

No espera Álvaro Cervera que el conjunto asturiano cambie en el Carranza su forma de jugar porque ya lo hicieron en su día y "cuando cambiaron le salió bien. Cuando la cosa va bien no sueles cambiar".

La racha del Cádiz contra el Oviedo es negativa en los últimos años, aunque el míster no le dio mayor importancia. "Son cosas del fútbol. Es verdad que desde que estoy aquí perdemos pero antes en otros equipo sí le gané".

Cervera se guardó sus cartas y cuando fue preguntado por las posibilidades que tiene en el centro del campo, admitió que en la media "tenemos un overbooking que agradezco. Al equipo le hace falta eso, que cuando haya que meterle la reserva al coche siga a la misma velocidad. El equipo se va a recuperar a través de la fortaleza y después con el juego". Añadió que "los resultados frenaron la inercia, pero no descartamos a nadie de los que ya estaban ni a nadie de los que vinieron ahora".

El entrenador reconoció que "ha llegado el momento de dar ese puntito más arriba", pero puso una condición indispensable. "Hay que dar ese paso pero con la misma situación atrás -el equipo amarillo es el menos goleado de Segunda División A-. Si das ese paso adelante que a todo el mundo gusta a lo mejor atrás no somos tan fiables. Al comienzo de la temporada sabíamos que si lográbamos el jugador que nos meta 17 goles como Ortuño el año pasado estaríamos muy arriba porque atrás somos fuertes, implicamos a mucha gente en la labor defensiva, en el robo de balón, pero eso nos perjudica a la hora de atacar. Somos menos para atacar". Cervera aseguró para finalizar que "todos los días buscamos el equilibrio en los entrenamientos, pero cuando el equipo tiene dudas y no está bien, por inercia tiende a resguardarse más que a abrirse".