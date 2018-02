Un estilo de juego que no convence a Cervera

álvaro Cervera se personó en la sala de prensa del estadio Ramón de Carranza con un gesto en el que no podía ocultar su malestar por lo sucedido en el terreno de juego ante un conjunto que tiene muy difícil estar la próxima campaña en Segunda A, ya que sigue hundido en la zona de descenso a la división de bronce. El entrenador del Cádiz mostró dudas sobre si lo sucedido en el encuentro era por el planteamiento del Lorca o por el rendimiento de su equipo.

"El Lorca ha salido con una defensa de cinco, una línea de cuatro y un punta arriba. No sé si ha sido el Lorca o nosotros. Hoy (ayer para el lector) estaba en un segundo plano defender. Parece que tenían que tocar todos, pero defender, no", se quejaba antes de agregar que "quizás es el partido en casa en el que hemos tenido más ocasiones y no hemos ganado", apuntaba.

El técnico cadista entró en materia afirmando que "el equipo no me ha gustado cuando no la tenía, aunque hay cosas que me han gustado y otras que no", descartando que fuera consecuencia de las variaciones en el once inicial. "Hemos cambiado el lateral derecho y el izquierdo porque nos estaban metiendo muchos goles en centros pasados, y lo de Garrido es porque ayer tenía molestias en el entrenamiento y no queríamos perderle hoy (ayer para el lector). Los cambios han sido solo en la defensa porque el equipo ha recibido goles de una forma que no quiero. Pero se ha mantenido la lógica".

A medida que le llegaron cuestiones sobre lo que puede estar fallando para que se produzca el actual bajón , dijo que "siempre nos acordamos de lo que falta, aunque es cierto que hemos estado atascados". "El equipo no tiene ahora mismo la fuerza que me gusta en un equipo. Hablo del ir y venir y del robo de balón. Cuando no ganas echas de menos todo".

Llegado a este punto, mostró su convencimiento por la línea que él considera adecuada. "El Cádiz es bueno y gana partidos de una manera. Estamos haciendo un pulso entre todos a ver si cambiamos a otra forma", añadiendo que "la posesión no te lleva a la victoria; te lleva un trabajo continuo". "Trabajaré para que el equipo vuelva a lo de antes".

En la comparecencia de Cervera resultó inevitable que se le preguntara por lo sucedido en las dos últimas jornadas y el hecho de que se pueda estar alejando la opción del ascenso. El entrenador empezó aclarando que "nosotros nunca lo hemos dicho", dijo sobre la pelea por estar en Primera la próxima temporada. "¿Conformismo? Puede ser una causa que provoque que el equipo sea ahora más esponjoso", apostillando que "yo soy ambicioso y trataré que el equipo lo sea hasta el final".