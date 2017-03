"Este equipo no tiene techo"

Dani Güiza se congratula de la victoria

"Está llegando el momento de tomar una decisión", había soltado Dani Güiza en su cuenta de instagram el pasado sábado poco después de quedarse fuera de la convocatoria -compuesta por 20 jugadores- para el encuentro contra el Rayo Vallecano. Sus palabras fueron enigmáticas porque el delantero no explicó que quería decir con ellas, aunque después de la victoria del Cádiz ante el conjunto madrileño, el futbolista del equipo amarillo volvió a lanzar otro mensaje, en esta ocasión en tono positivo. "Enhorabuena equipo 3 puntos más", afirmó el jerezano, que acompañó su escueto mensaje con una fotografía de sus compañeros sobre el césped en la celebración del gol marcado por Álvaro García. Su declaración había recibido 1.000 me gusta en la tarde de ayer y no fueron pocos los seguidores los que dedicaron palabras de ánimo. El veterano ariete atraviesa su situación más delicada desde que llegó al Cádiz al no disponer de minutos en las últimas jornadas.