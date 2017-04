"El equipo sigue siendo competitivo"

La de Moisés Arteaga es una voz autorizada para evaluar, analizar y opinar sobre la actualidad del Cádiz. Uno de los grandes extremos que ha dado la cantera amarilla espera lo mejor del equipo de sus amores en las jornadas que faltan para que acabe la fase regular de la Liga. Es optimista y mantiene su entusiasmo por ver una gran versión cadista para mantener su plaza en la zona de play-off.

El ex cadista no oculta su satisfacción por lo que está viviendo. "Me alegro por el Cádiz. Veo al equipo bien y sigue siendo competitivo", aseguraba ayer en el transcurso de la tertulia de Cope Cádiz, en el hotel Las Cortes, en la que estuvo también Diario de Cádiz. "Es verdad que ahora hay más presión y los rivales te van conociendo, además de que el pasado sábado faltaba Álvaro García, que para mí es el jugador más importante de la plantilla", apuntaba Arteaga.

El que fuera también futbolista del Espanyol, Rayo Vallecano y Chiclana CF, entiende que la dificultad en la parte alta de la tabla es grande. "Todos los equipos son buenos y cualquiera se puede meter, aunque el Cádiz debe recuperar a Álvaro y confiar en lo que hace. No hay que olvidar -continuaba- que el Cádiz está debutando en Segunda A y tiene en su lucha a equipos con más experiencia en esta categoría. Y cuando te ves ahí la exigencia la tiene el jugador y el equipo".

A pesar de mostrar encanto con Álvaro García, Arteaga elogiaba el papel de Ortuño y sus opciones de jugar en la elite. "La Primera es muy competitiva y en todos los equipos hay dos o tres competidores por puesto. A lo mejor antes no ha tenido campañas tan buenas, pero Ortuño siempre me ha encantado por lo que ofrece..., trabajo, movimientos, juego de espaldas... Da respiro al equipo", advertía.

Y también se refirió a Cervera: "Cuando llegó, tenía fama de 'amarrategui', pero luego no hemos visto un equipo encerrado. El cambio en el play-off fue brutal. No lo considero conservador; guarda bien las líneas. Además, los jugadores están convencidos de lo que hacen; eso es muy importante". Palabra de Arteaga, un grande 'criado' en los años de bonanza de la cantera.